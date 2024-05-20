x
20 мая 2024
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2024
|
20 мая 2024
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Слияние в сфере кибербезопасности: израильская CyberArk покупает американскую Venafi за $1,5 млрд

время публикации: 20 мая 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 21:18
Слияние в сфере кибербезопасности: израильская CyberArk покупает американскую Venafi за $1,5 млрд
Wikipedia. Photo: Train825

Израильская компания CyberArk, специализирующаяся на технологиях управления учетными данными, объявила о покупке у инвестиционного фонда Thoma Bravo американской компании Venafi.

Стоимость сделки составит 1,54 миллиарда долларов, из которых миллиард – наличными и 540 миллионов долларов в акциях CyberArk.

Компания Venafi занимается технологиями защиты криптографических ключей и цифровых сертификатов.

fb tel insta twitter youtube tictok