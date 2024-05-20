Слияние в сфере кибербезопасности: израильская CyberArk покупает американскую Venafi за $1,5 млрд

Израильская компания CyberArk, специализирующаяся на технологиях управления учетными данными, объявила о покупке у инвестиционного фонда Thoma Bravo американской компании Venafi.

Стоимость сделки составит 1,54 миллиарда долларов, из которых миллиард – наличными и 540 миллионов долларов в акциях CyberArk.

Компания Venafi занимается технологиями защиты криптографических ключей и цифровых сертификатов.