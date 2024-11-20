Утверждены законы об отмене выплаты пособий террористам и родителям несовершеннолетних террористов

Вечером во вторник, 19 ноября, депутаты Кнессета 29 голосами против 8 утвердили в итоговом чтении законопроект Ариэля Кельнера ("Ликуд"), лишающий родителей несовершеннолетнего, осужденного за террористическую деятельность, выплачиваемых на него пособий.

Речь идет о детском пособии (только на осужденного, если в семье есть другие дети, пособие на них продолжит выплачиваться), а также о любых других пособиях и надбавках к пособиям, выплачиваемым непосредственно в связи с осужденным несовершеннолетним, включая пособие по алиментам, по потере кормильца и т.д.

Следует отметить, что похожий закон уже утверждался в 2021 году, однако был отменен Высшим судом справедливости, как неконституционный.

Также Кнессет утвердил 34 голосами против 2 законопроект Юлии Малиновской (НДИ) о лишении осужденных за террористическую деятельность права на пособия от Ведомства национального страхования.