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Экономика

Утверждены законы об отмене выплаты пособий террористам и родителям несовершеннолетних террористов

Законы
Верховный суд/БАГАЦ
Битуах Леуми
Компенсации и выплаты
время публикации: 20 ноября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 07:16
Утверждены законы об отмене выплаты пособий террористам и родителям несовершеннолетних террористов
Nati Shohat/Flash90

Вечером во вторник, 19 ноября, депутаты Кнессета 29 голосами против 8 утвердили в итоговом чтении законопроект Ариэля Кельнера ("Ликуд"), лишающий родителей несовершеннолетнего, осужденного за террористическую деятельность, выплачиваемых на него пособий.

Речь идет о детском пособии (только на осужденного, если в семье есть другие дети, пособие на них продолжит выплачиваться), а также о любых других пособиях и надбавках к пособиям, выплачиваемым непосредственно в связи с осужденным несовершеннолетним, включая пособие по алиментам, по потере кормильца и т.д.

Следует отметить, что похожий закон уже утверждался в 2021 году, однако был отменен Высшим судом справедливости, как неконституционный.

Также Кнессет утвердил 34 голосами против 2 законопроект Юлии Малиновской (НДИ) о лишении осужденных за террористическую деятельность права на пособия от Ведомства национального страхования.

Экономика
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