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NEWSru.co.il :: Экономика21 апреля 2022 г., 13:08

Попавший под санкции олигарх Алекперов ушел с поста президента "ЛУКОЙЛа"

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Попавший под санкции олигарх Алекперов ушел с поста президента "ЛУКОЙЛа"

Вагит Алекперов 21 апреля проинформировал ПАО "ЛУКОЙЛ", что решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Соответствующие уведомления направлены председателю совета директоров НК, сообщает "ЛУКОЙЛ", передает агентство "Интерфакс".

По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК, правами голоса по которым он не распоряжается.


Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером "ЛУКОЙЛа", отмечает компания.

В апреле Вагит Алекперов, как и многие другие российские олигархи, попал под санкции Великобритании и Австралии.

Пост президента "ЛУКОЙЛа" он занимал с 1993 года.

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