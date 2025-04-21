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Экономика

Курс валют в Израиле 21 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, резкое повышение стоимости евро

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 21 апреля 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 15:51
Курс валют в Израиле 21 апреля 2025 года: доллар немного подорожал, резкое повышение стоимости евро
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 21 апреля, валютные торги завершились незначительным повышением курса доллара США и резким повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,027% и составил 3,692 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,467% и составил 4,260 шекеля за €1.

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