Что стоит за показателями ЦСБ Израиля. Экономический обзор

Оправдан ли оптимизм минфина Израиля после опубликованных ЦСБ данных. Имел ли Смотрич основания хвастаться удачной эмиссией гособлигаций.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Министерство финансов прогнозировало рост ВВП в 2024 году на 0,4%, Банк Израиля – на 0,6%, Международный валютный фонд – на 0,7%. Согласно Центральному статистическому бюро реальный показатель составил 1%.

В министерстве финансов и в правительстве, комментируя эту новость, не преминули лишний раз подчеркнуть устойчивость израильской экономики. Ни в коей мере не опровергая этот тезис (в конце концов, если правительство себя не похвалит, от оппозиции оно этого точно не дождется), стоит взглянуть за фасад этого показателя.

Начнем с пессимистичного взгляда.

ВВП на душу населения снизился на 0,3%, поскольку рост ВВП не перекрывает темпы прироста населения, и это второй год снижения уровня жизни подряд.

ВВП бизнес-сектора не просто не вырос, а сократился на 0,6%. Реальные инвестиции снизились на 5,6%, и это тоже второе годовое снижение подряд после -1,8% в 2023 году. В частности, инвестиции в недвижимость сократились на 17,5%. Объемы экспорта снизились на 5,6%, в том числе промышленного экспорта – на 3,9%.

Рост общего ВВП обеспечило потребление. Общественное потребление выросло на 13,7%, в том числе военное потребление – на 43,3%. Фактически речь идет о расходах на войну, включая расширение оборонного производства, которые финансировались за счет увеличения государственного долга. Частное потребление выросло на 3,9%, но при этом потребление товаров повседневного спроса выросло всего на 0,7%. Рост потребления товаров полудлительного пользования (одежда, обувь, мелкая бытовая техника, инструменты и т.д.) на 12,2% обусловлен эффектом "низкой базы" – в 2023 году их спрос снизился на 14.6%. Та же картина и с товарами длительного пользования (холодильники, кондиционеры, автомобили и т.д.), потребление которых выросло на 7,8% после снижения в 2023 году на 10,7%. То есть в 2024 году население лишь компенсировало сокращение крупных покупок, имевшее место в 2023 году, в первую очередь за счет государственных дотаций, а также чтобы избежать повышения НДС и других налогов в 2025 году.

Даже такой положительный показатель как рост инвестиций в оборудование для информационных технологий на 20,1% по сравнению с 2023 годом объясняется, согласно ЦСБ, в основном массивными инвестициями в оборонную промышленность в рамках программы сокращения зависимости от оборонного экспорта.

В конечном итоге мы имеем продолжающееся второй год подряд снижение уровня жизни, сокращение экспорта и реальных инвестиций, инфляционное давление, перекос промышленности в сторону стимулируемого государством оборонного сектора.

Теперь перейдем к оптимистичному взгляду за фасад.

Даже если не учитывать того, что общий итоговый показатель превысил прогнозы, следует помнить, что на него очень сильно негативно повлияли данные первого и, особенно, второго кварталов, когда север был под постоянными обстрелами, все ждали прямого столкновения с Ираном, а ситуация в Газе казалась неразрешимой. Уже первичные показатели третьего квартала говорили о темпах роста в 4% в годовом исчислении, а уточненные данные показали 5,3% в годовом исчислении.

В четвертом квартале рост ВВП составил уверенные 2,5% в годовом исчислении, в том числе рост ВВП бизнес-сектора – 3,1% (а без учета стартапов – на 3,3%). Реальные инвестиции выросли на 14,7% в годовом исчислении, в том числе инвестиции в промышленность – на 16,3%, а в жилищный сектор – на 9%. Частное потребление выросло на 9,5%. Рост общественного потребления составил 7,6%, избавившись от резкого перекоса в сторону оборонного сектора (рост на 11,5%). Снижение экспорта практически остановилось (-0,2%), импорт вырос на 12,5% в годовом исчислении. Уровень безработицы находится на рекордно низком уровне.

При этом рост наблюдается практически во всех ключевых секторах экономики, то есть речь идет о системном характере восстановления, а не о единичных улучшениях в отдельных областях

В целом, 2024 год был плохим для экономики страны, но второй год войны вряд ли может быть хорошим. Вместе с тем, конец года дает повод ожидать дальнейшего улучшения показателей в 2025 году, по мере восстановления юга и севера, возобновления авиасообщения и т.д.

Эмитировать или не эмитировать

И еще о цифрах и их интерпретации. Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал на этой неделе в социальной сети Х победную реляцию о проведении министерством финансов чрезвычайно успешной эмиссии государственных облигаций на срок 5 и 10 лет на общую сумму 5 миллиардов шекелей при спросе, превысившем предложение в 4,6 раза, в которой утверждал, что это "еще одно подтверждение силы израильской экономики и доверия к ней со стороны международных инвесторов".

При том, что приведенные министром факты безусловно правдивы, победный тон публикации сложно назвать оправданным. Израиль сохраняет доступ к международным рынкам капитала, но вынужден платить существенную премию за возросшие риски. И хотя фундаментальные преимущества израильской экономики – развитый технологический сектор и доходы от газовой отрасли – остаются в силе, инвесторы пока предпочитают занимать выжидательную позицию.

Десятилетние облигации Израиля были выпущены под 5,7% – заметно выше, чем у стран со схожим или даже более низким кредитным рейтингом. Так, облигации Чили торгуются с доходностью 5,3%, а Филиппины и Польша привлекают средства по ставкам на 0,3-0,5% меньшим, чем те, что получил Израиль. Это лучше, чем показатели эмиссии годичной давности, проводившейся на пике войны в Газе, но все еще сильно далеко до довоенных значений.

Кроме того, по словам аналитиков, на самом деле, хотя речь идет о валютных облигациях, ориентированных на внешних инвесторов, большая часть эмиссии в итоге попала к израильским институциональным инвесторам, выкупившим их через вторые руки. То есть и слова о стабильном интересе мировых рынков тоже не полностью соответствуют действительности.

Быстрое и примерное наказание

Дискурс о дороговизне жизни и росте цен является одной из постоянных тем израильской повестки дня. Особенно это касается цен на продукты питания и товары первой необходимости. На этой неделе органы власти получили шанс проявить себя в данном вопросе. Причем не правительство, а регулятор.

Антимонопольное управление предъявило руководителям трех торговых сетей ("Виктори", "Йохананоф" и "Супер Барекет") обвинения в ценовом сговоре, имевшем место в 2021 году.

Судя по тексту обвинительного заключения, у антимонопольного управления имеются веские доводы для реальных сроков. Но если приговор по делу опять будет вынесен через десять лет и ограничится в лучшем случае несколькими месяцами тюрьмы для отдельных фигурантов, как это было с картельным сговором компаний по обслуживанию лифтов, эффект от него будет минимальным.