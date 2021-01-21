Отчет "Битуах Леуми": население стало беднее, но бедных стало меньше

В четверг, 21 января, Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал ежегодный отчет об уровне бедности в Израиле.

Согласно данным "Битуах Леуми", в 2020 году уровень жизни в Израиле снизился на 4,4% по сравнению с годом, предшествующим эпидемии коронавируса. Столь резкое снижение показателя последний раз происходило в 2001 году на фоне второй интифады.

И хотя данные свидетельствуют о снижении благосостояния израильтян, тем не менее число граждан, находящихся "за чертой бедности" составило 1980309, что меньше показателей 2019 года, когда за "чертой бедности" находились более 2 миллионов человек. Это объясняется тем, что "черта бедности" определяется, исходя из общего уровня жизни населения, при его падении те, кто находился "за чертой" в 2019 года, без роста дохода уже не считаются "бедным" в 2020 году.

Доходы молодежи и людей среднего возраста сократились в прошлом году на 11%-12%.

В то время, когда происходило снижение доходов всего работающего населения, наемных работников и частных предпринимателей, доходы не участвующих в рынке труда групп населения, которые характеризуются обычно высоким уровнем бедности, увеличились приблизительно на 6% за счет различных "коронавирусных" выплат.

Индекс неравенства ("Индекс Джини") в Израиле вырос на 7,8%, главным образом за счет того, что низкооплачиваемые работники в период кризиса были первыми отправлены в неоплачиваемые отпуска.