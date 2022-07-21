Аэропорты, газификация, "кризис" хайтека и цены на хлеб. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Спешу "обрадовать" читателей, страдающих от царящего в аэропорту Бен-Гурион хаоса – в августе, особенно во второй его половине, будет хуже, поскольку управление аэропортов все еще не может восстановить разбежавшийся в период пандемии штат, а пассажиропоток достигнет своего пика. Хочется надеяться, что к осенним праздникам ситуация улучшится.

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А вот в долгосрочной перспективе надежды на улучшение ситуации в главных воротах страны снова откладываются. Восьмая по счету комиссия по выбору места для вспомогательного международного аэропорта не смогла принять решение и рекомендовала взвесить возможность строительства аэропорта на искусственном острове в Средиземном море. Напомню, что все предыдущие комиссии сходились на том, что строительство возможно или рядом с базой ВВС "Набатим" в Негеве, или рядом с базой "Рамат Давид" в Изреэльской долине. С точки зрения экономистов и военных, второй вариант более правильный, однако ему активно сопротивляются органы местной власти в регионе. Вариант с Негевом менее целесообразен экономически и против него выступают военные (в том числе из-за близости к сектору Газы), но поддерживается органами местной власти. После шестой или седьмой по счету комиссии было принято решение продвигать строительство обоих аэропортов параллельно, чтобы окончательно определиться в последний момент. Сейчас в очередной раз всё застопорилось, хотя по всем оценкам в ближайшие годы аэропорт Бен-Гурион достигнет пределов своей пропускной способности, а строительство нового аэропорта – дело не быстрое.

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Хорошая новость этой недели – пять хайфских заводов подключены к газопроводу и смогут, во-первых, существенно сэкономить на расходах на топливо, а во-вторых, сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Еще два завода должны быть подключены на следующей неделе. На этом хорошие новости в данной сфере заканчиваются, поскольку даже с учетом следующей недели, то есть к середине 2022 года, к газовой сети будут подключены 138 заводов и иных объектов из 450, которые планировалось подключить к сети к концу 2020 года. В число этих 138 входят только четыре израильские больницы, хотя газификация больниц позволила бы им высвободить значительные средства на улучшение медицинского обслуживания. И даже заявленная в конце 2020 года цель –подключить к газопроводу 250 заводов к 2025 году – выглядит практически недостижимой.

В связи с этим министерство энергетики объявило о намерении реализовать залоговые средства, внесенные двумя из семи региональных компаний, отвечающих за газификацию. Это, возможно, подтолкнет компании, являющиеся монополистами в своих регионах, ускорить темпы работы, но, к сожалению, проблема заключается далеко не только в них. Во многих случаях подключение заводов к газовой сети тормозят муниципалитет. В частности, подключение семи хайфских заводов застряло на многие месяцы из-за того, что мэрия Хайфы отказывалась разрешить на полтора месяца перекрыть движение по одной из городских улиц, чтобы проложить газопровод на сложном с инфраструктурной точки зрения участке протяженностью 800 метров. В итоге потребовалось вмешательство министерства финансов и региональной комиссии по планированию и застройке, чтобы урегулировать этот вопрос.

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Обе приведенные выше новости, про аэропорты и про газ, хорошо иллюстрируют одну из структурных проблем израильской демократии. В отличие от большинства стран мира, архитектура израильской системы управления – двухуровневая, состоящая из государственного и муниципального уровней. В ней не сложился промежуточный региональный уровень. Каждый мэр или глава местного совета – царь и бог в своем населенном пункте, но его, как правило, мало волнуют проблемы соседей, не говоря уже о государственном благе.

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В Израиле более 250 муниципальных образований, границы которых нередко проходят по проходят по городским улицам. И мало какой заметный инфраструктурный проект остается в пределах одного-двух населенных пунктов. И каждый такой проект каждый муниципалитет пытается рассматривать исключительно с точки зрения своего узкого интереса, как правило – сиюминутного, нередко откровенно шантажируя реализующую проект структуру. В результате реализация таких проектов затягивается и удорожается, становясь важной причиной дороговизны жизни в Израиле. И это касается не только газа или аэропортов. Это транспорт, это системы связи и т.д.

Выдумываем кризис

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Как экономическому журналисту мне на этой неделе было стыдно за заголовки, с которыми в израильских СМИ вышли две новости последних дней – об увеличении количества программистов, вставших на учет в государственной службе трудоустройства, и о сокращении количества вакансий программистов по данным ЦСБ.

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Особенно отличилось издание "Калькалист", выпустившее статью под заголовком "Кризис в хайтеке: спрос на программистов упал на 7%", после того, как ЦСБ сообщило, что количество вакансий программистов сократилось с 14 тысяч до 13 тысяч. Во-первых, сократился не спрос, а избыток спроса, а во-вторых, как можно говорить о кризисе в ситуации, когда количество открытых ставок, на которые компании не могут найти свободных работников, составляет 6-7% от общего количества ставок программистов на рынке?

Что касается роста на 16,5% количества программистов на учете в госслужбе трудоустройства следует понимать, что речь идет о росте на 300 человек с 1860 человек в апреле до 2170 человек в июне, совпавшем с периодом сокращений в определенных категориях хайтек-компаний. При таких масштабах спроса на программистов на рынке труда можно говорить лишь о незначительной флуктуации.

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Кто действительно пострадал от начавшихся сокращений, это работники "нетехнологических" специальностей в хайтеке, в первую очередь – работники отделов продаж и маркетинга, составляющие около 12% занятой в хайтеке рабочей силы. Однако и здесь сложно говорить о кризисе, тем более на фоне новости о том, что количество участников рынка рабочей силы превысило показатель февраля 2020 года.

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Не хлебом

И еще о манипуляциях. После того, как две недели назад министр экономики Орна Барбивай сообщила, что цены на базовые виды хлеба вырастут на 20%, межминистерская ценовая комиссия опубликовала итоговые размеры подорожания. В ту же минуту на всех израильских новостных сайтах, включая экономические, появилось сообщение о подорожании хлеба на 36%. Надо отдать должное, некоторые все же написали, что размер подорожания составит ДО 36%. Естественным образом, именно цифры заголовков останутся в памяти населения, даже той его части, которая не поленилась заглянуть в статьи и посмотреть на цены.

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На самом деле на 36% подорожают только два из пяти видов хлеба, цены на которые контролируются государством – белый батон, доля которого на рынке из этих пяти видов хлеба составляет менее 1%, и так называемый "стандартный" батон без нарезки, доля которого составляет 11% рынка. Полукилограммовая хала (29% рынка) подорожает на 21%, а нарезанный "стандартный" батон, на который приходится 60% рынка, подорожает на 11%. При этом не следует забывать, что все виды хлеба, цены на которые контролируются государством, составляют не очень большую часть рынка хлебобулочных изделий в Израиле. Однако подорожание пит, которые также являются популярной частью потребительской корзины, прошло в СМИ незамеченным.

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К сожалению, одним из следствий такого ажиотажа стала попытка премьер-министра Яира Лапида вмешаться в ситуацию и предотвратить повышение цен на хлеб. Как следствие – два специальных совещания правительства, обращение к торговым сетям с просьбой взять подорожание на себя, позволившее им получить практически бесплатную рекламу в роли Робин Гудов за счет списания разницы в цене хлеба, который будет продан в течение ближайших двух недель, в попытке предотвратить рост расходов средней малообеспеченной семьи на хлеб на 15 шекелей в месяц. И при этом ни одного слова о последовавших с разницей в несколько дней сообщений "Дипломата" и "Хоглы" о повышении цен на свою продукцию. А товары "Дипломата" и "Хоглы" для среднестатистической израильской семьи, особенно малообеспеченной, гораздо важнее "стандартного" хлеба. Эти компании на двоих 85% рынка подгузников и 80% рынка предметов женской гигиены. Кроме того, "Хогла" занимает 53% рынка туалетной бумаги.

Разумеется, правительство не может так легко остановить рост цен на товары, не контролируемые государством (хотя, как показала практика, и с контролируемыми товарами это непросто). Но оно может, при желании, активизировать антимонопольные инструменты и сосредоточить на поднимающих цены компаниях информационную кампанию. Часто этого достаточно, чтобы если не остановить, то по крайней мере смягчить подорожания. И еще один момент. В мае 2022 года межминистерская комиссия пришла к выводу что на рынке хлеба больше нет картеля, и он достаточно децентрализован, чтобы отменить государственный контроль цен. Если бы тогда правительство последовало рекомендации, сейчас оно бы избежало сильной головной боли. Однако министр экономики Орна Барбивай решила иначе.