adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.455 ₪ 3.637 ₪
Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
23 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Выборы обойдутся экономике страны в 2,7 млрд шекелей прямых расходов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Выборы обойдутся экономике страны в 2,7 млрд шекелей прямых расходов
    Flash90. Фото: Н.Ревкин-Фентон

    Согласно оценке экономического издания "Калькалист", новые выборы в Кнессет обойдутся экономике страны в 2,7 миллиарда шекелей, на 0,3 миллиарда дороже, чем год назад.

    Наибольшая часть стоимости приходится на дополнительный выходной день, который обойдется работодателям в 1,5 миллиарда шекелей.

    Бюджет Центральной избирательной комиссии вырастет с 700 млн шекелей год назад до 0,8-1 миллиарда шекелей.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Около 200 миллионов шекелей уйдут политическим партиям в рамках Закона о финансировании партий. Около 11 миллионов шекелей получат "Ликуд", "Авода" и МЕРЕЦ на проведение внутрипартийных выборов.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:25 Технические проблемы на ряде сайтов в Израиле, названа возможная причина
    09:50 Выборы обойдутся экономике страны в 2,7 млрд шекелей прямых расходов
    09:19 Седьмая волна эпидемии коронавируса в Израиле: около 61 тыс. зараженных, 180 из них в тяжелом состоянии
    09:07 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 118-й день войны
    09:06 Берлинское авиашоу на фоне войны в Украине: без России. Фоторепортаж
    08:35 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 20 подозреваемых в терроре
    08:02 Опрос 103FM: после выборов тупик сохранится, у Нетаниягу по-прежнему нет коалиции
    07:27 Впервые за десятилетие в Израиль прибыла делегация промышленников из Египта
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5