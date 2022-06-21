Выборы обойдутся экономике страны в 2,7 млрд шекелей прямых расходов

Согласно оценке экономического издания "Калькалист", новые выборы в Кнессет обойдутся экономике страны в 2,7 миллиарда шекелей, на 0,3 миллиарда дороже, чем год назад.

Наибольшая часть стоимости приходится на дополнительный выходной день, который обойдется работодателям в 1,5 миллиарда шекелей.

Бюджет Центральной избирательной комиссии вырастет с 700 млн шекелей год назад до 0,8-1 миллиарда шекелей.

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Около 200 миллионов шекелей уйдут политическим партиям в рамках Закона о финансировании партий. Около 11 миллионов шекелей получат "Ликуд", "Авода" и МЕРЕЦ на проведение внутрипартийных выборов.