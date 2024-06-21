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Испанская компания возобновила работы по электрификации железных дорог Израиля, прерванные 7 октября

время публикации: 21 июня 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 09:43
Испанская компания возобновила работы по электрификации железных дорог Израиля, прерванные 7 октября
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Испанская компания SEMI, выступающая подрядчиком Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") в проекте электрификации, возобновила работы, прерванные с началом войны.

В октябре 2023 года большая часть персонала компании покинула Израиль, что привело к практически полной остановке работ.

Возобновление работ последовало после того, как государство гарантировало выплату компании компенсации за простой (30 миллионов евро), и обещало премию, если работы будут завершены до конца 2026 года, а не в 2027 году (хотя изначально они должны были завершиться в 2020 году, а затем дата была сдвинута на 2025 год).

На первом этапе возобновятся работы по электрификации ветки Западного Негева (Беэр-Шева-Ашкелон), а затем – на ветках Беэр-Шева-Тель-Авив и Хайфа-Кармиэль.

На данный момент завершены работы по электрификации следующих веток: Иерусалим-Герцлия, Ашкелон-Герцлия, Ашкелон-Реховот-Биньямина и ветка округа а-Шарон.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 января 2023

"Ракевет Исраэль" завершила электрификацию ветки на Биньямину
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 ноября 2022

Утвержден проект электрификации железнодорожной ветки Ашкелон-Беэр-Шева