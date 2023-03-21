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    Экономика

    СМИ: Греция пытается переманить израильские хайтек-компании, предлагая им налоговые льготы

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ: Греция пытается переманить израильские хайтек-компании, предлагая им налоговые льготы
    Nati Shohat/Flash90

    Журналист радиостанции 103 FM и газеты "Mаарив" Бен Каспит опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, согласно которому группа руководителей израильских хайтек-компаний разных размеров ведет тайные переговоры с правительством расположенной недалеко от Израиля страны о получении налоговых льгот в обмен на перенос своих компаний в эту страну.

    Со ссылкой на одного из участников переговоров Каспита сообщил, что речь идет о подготовке организованного перевода с созданием инфраструктуры, урегулированием вопросов логистики и очень низкими налогами.

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    По словам источника, переговоры ведутся на самом высоком уровне и находятся на продвинутом этапе.

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    Бен Каспит заявил, что получил от источника данные о переговорах, которые обязался не публиковать. Однако вскоре 12-й канал ИТВ сообщил, что в материале Каспита речь идет о Греции, и что в ходе переговоров обсуждаются "корзины абсорбции" для работников и их семей, обеспечение регулярного удобного авиасообщения с Израилем и создание целевых технологических парков.

    После этого издание The Marker сообщило, что со схожими предложениями на израильские хайтек-компании вышли еще две европейские страны.

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