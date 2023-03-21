adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.677 ₪ 3.935 ₪
Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
15 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Бюджетный отдел минфина: в случае снижения кредитного рейтинга экономика лишится десятков миллиардов шекелей в год

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Бюджетный отдел минфина: в случае снижения кредитного рейтинга экономика лишится десятков миллиардов шекелей в год
    Moshe Shai/FLASH90

    В ходе состоявшегося в ночь на вторник, 21 марта, заседания руководство бюджетного отдела министерства финансов во главе с директором Йоавом Градусом представило министру финансов моделирование последствий снижения кредитного рейтинга Израиля.

    "В начале года началось проведение нескольких законопроектов, касающихся обширных изменений в судебной системе. На фоне начавшегося в связи с этим широкого общественного протеста были озвучены предупреждения по поводу негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с утверждением изменений. В том числе экономисты в Израиле и в мире, а также ведущие иностранные инвестиционные банки предупредили о существенных последствиях для экономики. Также следует отметить, что два из трех рейтинговых агентств в своих отчетах выразили опасения по поводу образа продвижения и сути запланированных изменений и их влияния на кредитный профиль Израиля", - говорится в отчете.

    adv_11 incontent_1

    Анализ данных показал, что снижение кредитного рейтинга Израиля приведет к росту выплаты процентов по государственным долгам на 3,2-8,6 миллиардов шекелей в год, и к росту выплаты процентов по корпоративным кредитам на 6,2-8,7 миллиардов шекелей в год. Кроме того, речь идет о потере 2,8-5,6% потенциального роста ВВП за ближайшее десятилетие, что через десять лет будет означать потерю 50-100 миллиардов шекелей в год ВВП и 15-30 миллиардов шекелей в год налоговых поступлений.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:37 Блинкен: "Визит Си Цзиньпина в Москву – дипломатическое прикрытие преступлений"
    10:43 Заключенные израильских тюрем, осужденные за террор, начинают голодовку и "забастовку"
    10:40 В ОАЭ обнаружен древнейший город ловцов жемчуга
    10:30 На финишной прямой: Кнессет готовит закон о работе комиссии по выбору судей к окончательному утверждению
    10:18 ШАБАК: предотвращен теракт в Иерусалиме
    08:51 20 скотобоен на севере Израиле предупредили об угрозе дефицита мяса и птицы перед Песахом
    08:49 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 16 подозреваемых в терроре
    07:43 У руководителей и сотрудников "Мемориала" проходят обыски
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5