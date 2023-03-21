Бюджетный отдел минфина: в случае снижения кредитного рейтинга экономика лишится десятков миллиардов шекелей в год

В ходе состоявшегося в ночь на вторник, 21 марта, заседания руководство бюджетного отдела министерства финансов во главе с директором Йоавом Градусом представило министру финансов моделирование последствий снижения кредитного рейтинга Израиля.

"В начале года началось проведение нескольких законопроектов, касающихся обширных изменений в судебной системе. На фоне начавшегося в связи с этим широкого общественного протеста были озвучены предупреждения по поводу негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с утверждением изменений. В том числе экономисты в Израиле и в мире, а также ведущие иностранные инвестиционные банки предупредили о существенных последствиях для экономики. Также следует отметить, что два из трех рейтинговых агентств в своих отчетах выразили опасения по поводу образа продвижения и сути запланированных изменений и их влияния на кредитный профиль Израиля", - говорится в отчете.

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Анализ данных показал, что снижение кредитного рейтинга Израиля приведет к росту выплаты процентов по государственным долгам на 3,2-8,6 миллиардов шекелей в год, и к росту выплаты процентов по корпоративным кредитам на 6,2-8,7 миллиардов шекелей в год. Кроме того, речь идет о потере 2,8-5,6% потенциального роста ВВП за ближайшее десятилетие, что через десять лет будет означать потерю 50-100 миллиардов шекелей в год ВВП и 15-30 миллиардов шекелей в год налоговых поступлений.