Работа Yango в Израиле перешла к израильским предпринимателям

Сервис по заказу такси Yango в Израиле, до сих пор управлявшийся зарегистрированной в Нидерландах материнской компанией Yandex NV, был продан группе израильских бизнесменов и будет управляться ими в качестве франшизы.

Приложение Yango в Израиле продолжит работать без изменений и для пассажиров и для таксистов, однако управлять ею будет бизнесмен Ашер Оз, имеющий несколько других транспортных предприятий в Израиле, и группа сотрудничающих с ним инвесторов.

Следует отметить, что Yango начала переходить на модель франшизы в других странах около года назад.

Напомним, что компания Yandex NV продала свои активы в России в феврале этого года.