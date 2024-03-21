Работа Yango в Израиле перешла к израильским предпринимателям
время публикации: 21 марта 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 21:34
Сервис по заказу такси Yango в Израиле, до сих пор управлявшийся зарегистрированной в Нидерландах материнской компанией Yandex NV, был продан группе израильских бизнесменов и будет управляться ими в качестве франшизы.
Приложение Yango в Израиле продолжит работать без изменений и для пассажиров и для таксистов, однако управлять ею будет бизнесмен Ашер Оз, имеющий несколько других транспортных предприятий в Израиле, и группа сотрудничающих с ним инвесторов.
Следует отметить, что Yango начала переходить на модель франшизы в других странах около года назад.
Напомним, что компания Yandex NV продала свои активы в России в феврале этого года.
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