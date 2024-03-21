Утверждена дополнительная скидка резервистам при покупке земли

Совет Земельного управления утвердил предоставление резервистам 10-15% скидки дополнительно при покупке земельных участков под застройку в Негеве и в Галилее.

Таким образом, совокупная скидка от стоимости участка для резервистов составит 90%, а в некоторых случаях – 95%, в соответствии с обещанием премьер-министра Биньямина Нетаниягу, продвигавшего это решение.

В то же время следует отметить, что речь идет только о стоимости самого участка, которая является меньшей частью расходов при покупке участка. Основную часть расходов – около 400-500 тысяч шекелей – составляют инфраструктурные расходы, которые необходимо оплачивать при покупке.

Нетаниягу обещал, что примет меры по снижению и этих расходов для резервистов, в первую очередь – для тех, кто служит в боевых частях.