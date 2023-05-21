В Израиле зафиксировано рекордно низкое число граждан, получающих прожиточный минимум

В мае число граждан Израиля, получающих прожиточный минимум, снизилось с 51,5 тысячи до 48,2 тысяч. Это самый низкий показатель за последние 20 лет, сообщает "Калькалист".

Сумма прожиточного минимума, которую получают граждане, которые не могут найти работу, составляет 1900 шекелей на одиночку и 3200 на пару с двумя детьми.

Одна из причин того, что число получателей прожиточного минимума сократилось, заключается в том, что после окончания локдаунов в стране возросло количество низкооплачиваемых вакансий.