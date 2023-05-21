adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 25°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
21 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.645 ₪ 3.930 ₪
Иерусалим:
12 - 25°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
21 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    В Израиле зафиксировано рекордно низкое число граждан, получающих прожиточный минимум

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    David Cohen/Flash90

    В мае число граждан Израиля, получающих прожиточный минимум, снизилось с 51,5 тысячи до 48,2 тысяч. Это самый низкий показатель за последние 20 лет, сообщает "Калькалист".

    Сумма прожиточного минимума, которую получают граждане, которые не могут найти работу, составляет 1900 шекелей на одиночку и 3200 на пару с двумя детьми.

    Одна из причин того, что число получателей прожиточного минимума сократилось, заключается в том, что после окончания локдаунов в стране возросло количество низкооплачиваемых вакансий.

    adv_11 m_ar_1

    adv_12 rimma_dw_d
    adv_13 rimma_dw_m
    adv_14 article_video
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:35 Бюджетные бои: в коалиции продолжаются переговоры, Маоз и Бен-Гвир отказываются от компромиссов
    10:19 Коронавирус в Израиле 21 мая 2023 года: менее 900 зараженных, 170 в больницах с диагнозом COVID-19
    10:11 На стройке около Шохама погиб рабочий
    08:38 В период правительства Беннета-Лапида расходы на резиденцию премьер-министра сократились на 60%
    08:18 В арабском секторе начинается кампания протестов против бездействия правительства в борьбе с преступностью
    07:50 Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме
    07:08 Жертвами давки на стадионе в Сальвадоре стали не менее девяти человек
    05:50 Прогноз погоды на 21 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5