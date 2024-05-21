Финансовым компаниям разрешили обещать гарантированные проценты по вкладам

Пленум Управления ценных бумаг разрешил внебанковским компаниям, действующим в сфере платежей, предлагать своим клиентам вклады под гарантированные проценты, тем самым составляя конкуренцию банкам, в первую очередь – на рынке текущих счетов.

Закон о банковских услугах, в рамках которого будет действовать это решение, вступит в силу в июне этого года. Закон регулирует процесс лицензирования внебанковских платежных компаний, и помещает их под надзор управления ценных бумаг, а не Банка Израиля (контролирует банки и компании кредитных карт) или управления рынка капитала (контролирует инвестиционные фонды, страховые и пенсионные структуры).

Решение управления ценных бумаг было принято вопреки позиции Банка Израиля, утверждающего, что обещание гарантированных процентов по вкладам должно осуществляться только под жестким надзором центробанка.

В Банке Израиля опасаются, что крах компаний, оказавшихся неспособными выполнить обещанное, подорвет доверие населения и к банковской системе.