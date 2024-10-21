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Экономика

Сын Хефнера сделал предложение по покупке Playboy

время публикации: 21 октября 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 21:33
Сын Хефнера сделал предложение по покупке Playboy
AP Photo/Kin Cheung, File

Купер Хефнер, младший сын скончавшегося в 2017 году основателя журнала Playboy Хью Хефнера, сделал предложение о покупке группы Playboy, в которую, помимо печатного журнала, входит социальная сеть и бренд нижнего белья.

Первичная эмиссия акций Playboy на Нью-Йоркской фондовой бирже была проведена в 2021 году, однако с тех пор ее акции потеряли 90% своей стоимости.

Как сообщает Wall Street Journal, Хефнер с группой инвесторов предложил выкупить акции группы за 100 миллионов долларов, при том, что ее текущая рыночная цена составляет 63 миллиона долларов.

Согласно изданию, Хефнер-младший хочет купить бренд, авторские права и издательство на средства собственной инвестиционной компании, тогда как другие структуры, входящие в группу Playboy будут функционировать отдельно.

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