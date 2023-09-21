В России официально подтвердили проблему в выплате пенсий проживающим за границей

В пояснительной записке к внесенному на рассмотрение государственной думы законопроекту "О внесении изменений в отдельные законодательные акты" говорится, что из-за международных санкций пенсионные выплаты, перечисляемые проживающим за границей, застревают на корреспондентских счетах.

Законопроект предлагает продление действующего формата, в рамках которого пенсионеры, которые не могут получать выплаты из-за санкций, должны выбрать один из двух способов получения пенсии: в российском банке или в иностранном банке, готовом принимать российские рубли, сообщает портал РБК.

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По данным РБК, больше всего получателей российских пенсий проживает в Израиле (около 52,2 тысяч пенсионеров). Из них 16,6 тысяч получают пенсии на счета в российских банках, 18,3 тысячи – на счета в израильских банках, и 17,6 тысяч – в рамках договора о социальном страховании между Россией и Израилем. Последняя группа населения на данный момент выплаты не получает.

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В общей сложности Россия выплачивает пенсии 281 тысяче пенсионеров в 132 странах мира. 158,4 тысячи получают пенсии в российских банках.