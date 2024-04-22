Предпасхальные расходы израильтян выросли на 12%

К наступлению праздников начинают готовиться заранее, однако, как показывает практика, пик закупок приходится обычно непосредственно на канун праздника.

Согласно данным клиринговой компании ШВА, обслуживающей платежи кредитными картами, утром в понедельник, 22 апреля, канун Песаха, за три часа израильтяне потратили 290,62 миллионов шекелей.

Это на 12% больше, чем было потрачено утром 5 апреля 2023 года, в канун прошлого Песаха, когда израильтяне за три часа заплатили 259,47 миллионов шекелей.