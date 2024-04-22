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Предпасхальные расходы израильтян выросли на 12%

время публикации: 22 апреля 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 12:58
Предпасхальные расходы израильтян выросли на 12%
Hadas Parush/Flash90

К наступлению праздников начинают готовиться заранее, однако, как показывает практика, пик закупок приходится обычно непосредственно на канун праздника.

Согласно данным клиринговой компании ШВА, обслуживающей платежи кредитными картами, утром в понедельник, 22 апреля, канун Песаха, за три часа израильтяне потратили 290,62 миллионов шекелей.

Это на 12% больше, чем было потрачено утром 5 апреля 2023 года, в канун прошлого Песаха, когда израильтяне за три часа заплатили 259,47 миллионов шекелей.

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