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Tus Airways начинает летать из Израиля в Вену и Софию

время публикации: 22 августа 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 22:12
Tus Airways начинает летать из Израиля в Вену и Софию
Wikipedia.org. Фото: ronen fefer

Кипрская авиакомпания Tus Airways, доли которой принадлежат израильским компаниям "Кнафаим" и "Кавей Хуфша", объявила о выходе на маршруты из Израиля в Вену и в Софию начиная с сентября этого года.

Рейсы будут обслуживаться самолетами Airbus и будут стоить от 92 евро за билет в одном направлении.

Рейсы в Вену будут выполняться по понедельникам и пятницам, рейсы в Софию – по воскресеньям и четвергам.

Авиакомпания также связывает Израиль с Ларнакой и Пафосом на Кипре, Критом и Афинами в Греции.

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