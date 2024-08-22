Tus Airways начинает летать из Израиля в Вену и Софию

Кипрская авиакомпания Tus Airways, доли которой принадлежат израильским компаниям "Кнафаим" и "Кавей Хуфша", объявила о выходе на маршруты из Израиля в Вену и в Софию начиная с сентября этого года.

Рейсы будут обслуживаться самолетами Airbus и будут стоить от 92 евро за билет в одном направлении.

Рейсы в Вену будут выполняться по понедельникам и пятницам, рейсы в Софию – по воскресеньям и четвергам.

Авиакомпания также связывает Израиль с Ларнакой и Пафосом на Кипре, Критом и Афинами в Греции.