x
22 августа 2024
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2024
|
22 августа 2024
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Государство заплатит Truecaller 450000 шекелей за удаление опросов ЦСБ из "спама"

время публикации: 22 августа 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 11:41
Государство заплатит Truecaller 450000 шекелей за удаление опросов ЦСБ из "спама"
AP Photo/Nariman El-Mofty

Государственное Центральное статистическое бюро в рамках своей работы проводит телефонные опросы населения, обзванивая израильтян в соответствии с точно рассчитанной статистической выборкой.

Центральное статистическое бюро в день осуществляет около десяти тысяч телефонных звонков в рамках социологических опросов по различным темам. Участие в таких опросах обязательно, как указывает специально принятый закон.

Однако в наши дни у многих пользователей на смартфонах установлена программа по опознаванию телефонных звонков Truecaller, позволяющая самим пользователям пополнять "черный список". Из-за того, что многие израильтяне выбрали опцию "пометить номер как спам" при звонках из ЦСБ, опросы стало проводить крайне сложно.

Чтобы продолжить эту работу без помех, государство заплатит Truecaller весьма крупную сумму – 450000 шекелей в течение трех лет – чтобы исходящие номера Центрального статистического бюро были защищены от попадания в "спам", сообщает Kipa.co.il.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2024

Индекс общественного доверия: израильтяне меньше верят правительству и армии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 декабря 2023

The Marker рассказывает о новом сценарии "русского" мошенничества: "С вашего счета переводят деньги в Газу"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 июня 2023

В Украине и Израиле задержаны подозреваемые в телефонном мошенничестве, жертвами которого становились русскоязычные израильтяне
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 декабря 2019

Truecaller: по количеству звонков от телефонных спамеров Израиль находится на 16-м месте в мире