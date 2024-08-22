Государство заплатит Truecaller 450000 шекелей за удаление опросов ЦСБ из "спама"

Государственное Центральное статистическое бюро в рамках своей работы проводит телефонные опросы населения, обзванивая израильтян в соответствии с точно рассчитанной статистической выборкой.

Центральное статистическое бюро в день осуществляет около десяти тысяч телефонных звонков в рамках социологических опросов по различным темам. Участие в таких опросах обязательно, как указывает специально принятый закон.

Однако в наши дни у многих пользователей на смартфонах установлена программа по опознаванию телефонных звонков Truecaller, позволяющая самим пользователям пополнять "черный список". Из-за того, что многие израильтяне выбрали опцию "пометить номер как спам" при звонках из ЦСБ, опросы стало проводить крайне сложно.

Чтобы продолжить эту работу без помех, государство заплатит Truecaller весьма крупную сумму – 450000 шекелей в течение трех лет – чтобы исходящие номера Центрального статистического бюро были защищены от попадания в "спам", сообщает Kipa.co.il.