Экономика периода "пересменки" правительств Израиля. Обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Еще неделя прошла с парализованным правительством. Все еще действующий министр финансов Авигдор Либерман заявил, что готов подписать указ о замораживании цен на электричество и воду, если получит прямой письменный запрос от все еще не премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Без такого запроса Либерману предпринимать подобный шаг запретил юридический советник, однако запроса так и не последовало. Как следствие, 1 января цены на воду вырастут на 3,5%, а цены на электричество – на 8,2%.

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Если верить политическим обозревателям, правительство Нетаниягу будет приведено к присяге 2 января и сможет утверждать, что не нарушало предвыборного обещания заморозить цены на воду и электричество (оставим в стороне вопрос экономической целесообразности данного шага), однако стоит помнить, что возможность для этого у него была.

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Либерман и все еще министр внутренних дел Айелет Шакед, в свою очередь, проигнорировали запросы четырех десятков муниципалитетов о повышении ими муниципального налога сверх автоматической индексации на 1,4%, оставив эту головную боль и споры с местной властью Нетаниягу и будущему министру внутренних дел и здравоохранения Арье Дери.

Пока все еще министры и еще не министры пытаются ставить друг другу подножки, уровень инфляции в стране вырос в ноябре до 5,3%, несмотря на усилия центробанка. Это все еще ниже, чем в Европе (11,1%), зоне евро (10,1%) и в США (8,5%), однако там темпы инфляции начали замедляться, тогда как в Израиле прогнозы аналитиков на ближайшие два месяца предрекают продолжение роста цен, как из-за последних подорожаний (за последние три месяца о повышении цен объявили 17 из 20 крупнейших производителей и импортеров продуктов питания и товаров общественного потребления), так и из-за подорожаний, которые вступят в силу в январе 2023 года.

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Израильский рынок труда пока сохраняет хорошие показатели, уровень безработицы после роста на 0,4% в период октябрьских праздников, в ноябре снова снизился на 0,2%, и составляет 4,1%. Уровень занятости немного подрос – до 60,6%, однако все еще ниже, чем до начала пандемии коронавируса (за весь период после пандемии он только один раз превысил допандемийный показатель). В последние месяцы наметилось сокращение неестественно высокого количества свободных ставок, однако оно все еще в полтора раза выше, чем до пандемии. Спрос на программистов сократился почти вдвое по сравнению с пиком, однако опять же, речь скорее идет о выходе воздуха из пузыря, раздутого в 2020-2021 годах, и количество вакансий в хайтеке все еще выше, чем в 2019 году.

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Что касается рынка недвижимости, то на этой неделе в Израиле, по примеру Европейского союза, вступило в силу постановление, обязывающее строительные компании указывать при продаже новой квартиры ее энергетический рейтинг, то есть прогнозируемый расход электроэнергии с учетом таких показателей, как термоизоляция, проветриваемость, топографическое положение и т.д.

К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. Несмотря на прогнозы, предсказывавшие снижение цен на покупку жилья по мере снижения темпов продаж, пока что снизились только темпы начала строительства, впервые со второго квартала 2021 года опустившиеся ниже 15 тысяч единиц жилья. Цены же продолжают расти, хотя и более медленными темпами. В сентябре-октябре они выросли на 1,2% по сравнению с августом-сентябрем и на 20,3% по сравнению с сентябрем-октябрем 2021 года.

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Сокращение темпов строительства связано со структурой израильского рынка недвижимости, отличающегося высоким уровнем левеража и зависимости застройщиков от внешнего финансирования – повышение учетной ставки временно сдерживает спрос и удорожает банковское сопровождение проектов. Поэтому, если сокращение темпов начала строительства продолжится, то, как только покупатели вернутся на рынок, цены снова рванут вверх.

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Еще одной темой минувшей недели стал вопрос о контроле над приходящими в Израиль деньгами стран Персидского залива. Несколько месяцев назад уходящее правительство под массированным давлением США, добивающихся участия Израиля в остановке китайской экономической экспансии, согласилось на создание комиссии по надзору за иностранными инвестициями. По иронии судьбы, первым случаем, который придется рассматривать этой комиссии, является намерение государственного инвестиционного фонда эмирата Абу-Даби купить контрольный пакет акций страховой компании "Феникс".

Стоит напомнить, что именно "Феникс" в 2015-2016 годах пытались купить китайские инвесторы, однако тогда сделка была заблокирована финансовыми регуляторами без необходимости в специальной комиссии. Следом была заблокирована и попытка продажи китайцам компании "Клаль Битуах". Противники новой сделки отмечают, что "Феникс" не только страховая, но и пенсионная компания, управляющая сотнями миллиардов шекелей пенсионных сбережений. И передача контроля над такой компанией государственному игроку, имеющему геополитические интересы в регионе, не всегда совпадающие с израильскими, может быть проблематично. К этому можно добавить тот факт, что ОАЭ владеют правами на добычу части израильских запасов газа, то есть может стать крупным игроком и в энергетическом и в финансовом секторах, что существенно увеличит их рычаги воздействия на израильское руководство. С другой стороны, в Иерусалиме могут рассматривать сделку как шаг по укреплению связей с новым союзником.

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Решать судьбу сделки придется новому правительству, поскольку комиссия имеет только совещательный голос. И хочется надеяться, что при принятии решений в Иерусалиме не забудут, что государственные интересы и интересы членов пенсионных касс и фондов – это не одно и то же.

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Не менее интересна в этом аспекте еще одна сделка минувшей недели. Компания Snyk, созданная тремя выходцами из подразделения 8200 и занимающаяся разработкой технологий кибербезопасности для облачных платформ, провела раунд мобилизации капитала, лидером которого стал государственный инвестиционный фонд Катара. Хотя штаб-квартира компании в последние годы находится в Бостоне, ее НИОКР-центр базируется в Тель-Авиве. На этом фоне определенные круги в израильских службах безопасности в очередной раз поднимают вопрос о контроле над иностранными инвестициями в израильский хайтек, а точнее в сектор кибербезопасности.