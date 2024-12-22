Федеральное правительство США избежало шатдауна

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства. Временный бюджет рассчитан на период до 14 марта 2025 года. Тем самым правительство избежало шатдауна.

Ранее закон был одобрен обеими палатами американского Конгресса, которые контролируются республиканцами. Палата представителей поддержала его 336 голосами при 34 проголосовавших против. В Сенате за временный проголосовали 85 парламентариев, против – 11.

Если бы представителям законодательной и исполнительной власти не удалось бы достичь согласия, многие федеральные ведомства были вынуждены прекратить или значительно сократить свою работу. Это также помешало бы процессу передачи власти новой администрации.

Против принятия закона о временном финансировании выступали новоизбранный президент Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск, выступающий как уполномоченный по экономическим вопросам создаваемой администрации. Они требовали ограничения национального долга, достигшего 36 триллионов долларов.

Отметим, что федеральный бюджет на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2024 года, еще не утвержден. Принимать ему предстоит уже президенту Трампу.