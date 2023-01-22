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    Экономика

    Израиль заказал у США эскадрилью F-15 нового поколения

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    Израиль заказал у США эскадрилью F-15 нового поколения
    Ofer Zidon/Flash90

    Правительство Израиля передало ВВС США официальный запрос на покупку эскадрильи боевых самолетов F-15 EX нового поколения и модернизацию эскадрильи, F-15I, находящихся на вооружении ВВС ЦАХАЛа.

    В общей сложности планируется закупка 25 самолетов и модернизация такого же количества самолетов на заводе Boeing в Сент-Луисе.

    В течение ближайшего года стороны должны согласовать авионику и вооружения, которые будут установлены на новых самолетах. Двигатели будут закупаться не у Boeing, а напрямую у одного из производителей (P&W или GE), и переговоры по ним будут вестись отдельно.

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    Самолеты F-15 EX отличаются большей дальностью полета, способностью нести больше различных вооружений, большей выживаемостью.

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