Израиль заказал у США эскадрилью F-15 нового поколения
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Правительство Израиля передало ВВС США официальный запрос на покупку эскадрильи боевых самолетов F-15 EX нового поколения и модернизацию эскадрильи, F-15I, находящихся на вооружении ВВС ЦАХАЛа.
В общей сложности планируется закупка 25 самолетов и модернизация такого же количества самолетов на заводе Boeing в Сент-Луисе.
В течение ближайшего года стороны должны согласовать авионику и вооружения, которые будут установлены на новых самолетах. Двигатели будут закупаться не у Boeing, а напрямую у одного из производителей (P&W или GE), и переговоры по ним будут вестись отдельно.
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Самолеты F-15 EX отличаются большей дальностью полета, способностью нести больше различных вооружений, большей выживаемостью.
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