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Экономика

В 2023 году удвоилось количество израильских стартапов, регистрируемых за границей

время публикации: 22 июля 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 12:53
В 2023 году удвоилось количество израильских стартапов, регистрируемых за границей
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Согласно данным Израильской ассоциации высокотехнологичной промышленности (IATI), в 2023 году 44% новых израильских стартапов были оформлены за границей. Для сравнения, в 2022 году таких стартапов было только 20%.

Данные за первое полугодие 2024 года свидетельствуют об определенном снижении объемов регистрации стартапов за границей до 38% от общего числа.

Следует отметить, что речь идет о статистике, основанной на данных ведущих адвокатских фирм, специализирующихся на регистрации стартап-компаний.

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