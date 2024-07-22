В 2023 году удвоилось количество израильских стартапов, регистрируемых за границей

Согласно данным Израильской ассоциации высокотехнологичной промышленности (IATI), в 2023 году 44% новых израильских стартапов были оформлены за границей. Для сравнения, в 2022 году таких стартапов было только 20%.

Данные за первое полугодие 2024 года свидетельствуют об определенном снижении объемов регистрации стартапов за границей до 38% от общего числа.

Следует отметить, что речь идет о статистике, основанной на данных ведущих адвокатских фирм, специализирующихся на регистрации стартап-компаний.