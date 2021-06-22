Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
26 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика22 июня 2021 г., 09:58

На следующей неделе в Израиле станет на 230 долларовых миллионеров больше

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На следующей неделе в Израиле станет на 230 долларовых миллионеров больше

На следующей неделе должен быть оформлен процесс поглощения израильского стартапа IronSource СПАК-компанией Thoma Bravo Advantage, исходя из оценки в рекордные для Израиля 11 миллиардов долларов.

Как сообщает "Калькалист", это не единственный рекорд, который будет установлен в рамках этой сделки. Учитывая опционы, находящиеся на руках работников IronSource, не менее 230 из них станут долларовыми миллионерами.

Еще один рекорд – уровень прибыльности, который получит израильский венчурный фонд от одной сделки. Фонд Viola Ventures (в прошлом "Фонд Кармель"), вложивший в 2012 году в IronSource 20 миллионов долларов, заработал на этой инвестиции миллиард долларов.


IronSource станет 60-м действующим в Израиле "единорогом" (частной стартап-компанией с ценой выше 1 миллиарда долларов), из которых 20 "единорогов" присоединились к "стаду" с начала 2021 года.

IronSource разрабатывает технологии цифровой рекламы и ее монетизации в играх и приложениях для смартфонов. На текущий момент штат компании составляет 1000 человек, из которых 800 – в Израиле.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:58 На следующей неделе в Израиле станет на 230 долларовых миллионеров больше
08:52 Уровень безработицы в мае снизился на 0,1%
22:53 Верховный суд: в случае отмены процедура банкротства вернуться к ней можно не раньше, чем через два года
22:00 Ави Симхон покинет пост главы национального совета по экономике
21:18 Либерман запретил однопартийцам встречаться с лоббистами
15:48 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро понизился
12:40 Саудовская Аравия возобновит поставку нефти Пакистану в кредит
11:50 Boeing установит на самолеты F-15 израильскую систему РЭБ
11:22 Бывшие министр финансов и посол США создали фонд для инвестиций в израильский хайтек
10:32 Дани Наве назначен на пост председателя Bonds
Загрузка...