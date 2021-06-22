На следующей неделе в Израиле станет на 230 долларовых миллионеров больше

На следующей неделе должен быть оформлен процесс поглощения израильского стартапа IronSource СПАК-компанией Thoma Bravo Advantage, исходя из оценки в рекордные для Израиля 11 миллиардов долларов.

Как сообщает "Калькалист", это не единственный рекорд, который будет установлен в рамках этой сделки. Учитывая опционы, находящиеся на руках работников IronSource, не менее 230 из них станут долларовыми миллионерами.

Еще один рекорд – уровень прибыльности, который получит израильский венчурный фонд от одной сделки. Фонд Viola Ventures (в прошлом "Фонд Кармель"), вложивший в 2012 году в IronSource 20 миллионов долларов, заработал на этой инвестиции миллиард долларов.

IronSource станет 60-м действующим в Израиле "единорогом" (частной стартап-компанией с ценой выше 1 миллиарда долларов), из которых 20 "единорогов" присоединились к "стаду" с начала 2021 года.

IronSource разрабатывает технологии цифровой рекламы и ее монетизации в играх и приложениях для смартфонов. На текущий момент штат компании составляет 1000 человек, из которых 800 – в Израиле.