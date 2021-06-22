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NEWSru.co.il :: Экономика22 июня 2021 г., 21:10

Автоматическая выплата пособий по безработице продлена не будет. Безработным старше 45 лет обеспечат переходный период

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Автоматическая выплата пособий по безработице продлена не будет. Безработным старше 45 лет обеспечат переходный период

Министр финансов Авигдор Либерман объявил, что программа автоматической выплаты пособий по безработице и обеспечения пособия для находящихся в неоплачиваемом отпуске, срок действия которой истекает 1 июля, продлена не будет.

Вместе с тем, будет обеспечен переходный период для безработных в возрасте 45 лет и старше, а также для рожениц.

- Безработные в возрасте 45 лет и старше будут иметь право на дополнение в виде половины дней пособия по безработице, использованных ими в период кризиса (с марта 2020 года по июнь 2021 года), но не более, чем до конца 2021 года.


- Минимальный рабочий стаж, необходимый для получения пособия по безработице, будет составлять 6 из последних 18 месяцев (для лишившихся работы в июле, августе и сентябре), а затем до конца 2021 года будет увеличен до 10 из последних 18 месяцев.

- Получатели пособий по инвалидности, алиментов и т.д., сохранят право получать пособие по безработице в дополнение к основному пособию до конца 2021 года (при соблюдении остальных условий).

- Сокращение на 30% размера пособия для участников курсов переквалификации или профессиональной подготовки отменено на постоянной основе.

- Пособие по безработице для уходящих в неоплачиваемый отпуск с июля 2021 года будет осуществляться по докризисным правилам – только в случае, если работник был отправлен в отпуск работодателем, и только если отпуск длится не менее 30 дней подряд.

- Выплата пособия по родам наемным работницам, бывшим безработными в течение длительного периода до родов, будет продолжена до конца 2021 года.

- Гидам, не имеющим возможности работать по профессии из-за эпидемиологических ограничений, будет предложено принять участие в работе "школ и детских садов летних каникул" в рамках договоренности между министерствами финансов и просвещения.

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