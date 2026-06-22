M&M's откажется от синих и коричневых конфет из-за перехода на натуральные красители

Компания Mars, производитель популярных конфет M&M's, объявила, что с августа 2026 года выпустит в США новую версию продукта без искусственных красителей.

Данный шаг приурочен к 85-летию бренда в рамках компании "Сделай Америку снова здоровой".

Вместе с тем, из-за высокой стоимости натуральных красителей компания планирует убрать из упаковок конфеты синего и коричневого цвета. Согласно компании, воссоздать эти оттенки с помощью натуральных компонентов по цене, позволяющей широкое коммерческое производство, не удалось.

В компании пояснили, что синий цвет, добавленный к бренду в 1995 году по итогам публичного голосования, оказался особенно сложным для воссоздания.