Мэрия Герцлии обязала застройщика уведомить будущих покупателей о проблемах с канализацией

Герцлийская муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила продвижение крупного проекта городской реновации в квартале Вайцман, реализуемого компанией "Азорим",

В рамках проекта будут снесены старые дома с 576 квартирами и на их месте будут построены новые на 1800 квартир.

Вместе с тем, как сообщает The Marker, комиссия постановила, что в качестве условия выдачи разрешения на строительство застройщик обязан подписать документ об отказе от претензий и возмещения ущерба, в котором он заявляет, что осведомлен о проблеме подключения к городской канализационной инфраструктуре.

Также застройщик обязан будет довести эту информацию до будущих покупателей и арендаторов.

Условием заселения проекта и получения акта о завершении строительства будет подтверждение водопроводной компании о том, что найдено решение для подключения проекта к городской канализационной инфраструктуре.

Иными словами, даже если строительство будет продвигаться, заселить сотни новых квартир без решения вопроса канализации будет невозможно.

Кризис связан с задержкой в выводе из эксплуатации старых очистных сооружений Герцлии и подключением города к региональной системе "Шафдан". По утверждению муниципалитета Герцлии, графики не были соблюдены, и завершение работ ожидается не раньше 2032 года вместо запланированного 2028 года.