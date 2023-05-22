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    Экономика

    "Агудат Исраэль" получит 240 млн шекелей за счет перераспределения коалиционных денег

    время публикации: | последнее обновление:
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    Yonatan Sindel/Flash90

    По данным израильских СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич достигли соглашения с лидером фракции "Агудат Исраэль" в ультраортодоксальном блоке "Яадут а-Тора" Ицхаком Гольдкнопфом касательно бюджетных требований.

    Напомним, что Гольдкнопф требовал дополнительный бюджет в размере 612 миллионов шекелей на стипендии ученикам йешив задним числом с января 2023 года.

    Судя по информации, опубликованной порталом ynet и 12-м каналом ИТВ, сразу после утверждения государственного бюджета финансовая комиссия Кнессета, возглавляемая Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), переведет на эти нужды 240 миллионов шекелей из коалиционных денег, выделенных блоку "Яадут а-Тора".

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    "Если потребуется дополнительная сумма, она будет взята в конце года из неиспользованных бюджетов министерств", - говорится в заявлении партии "Ликуд".

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