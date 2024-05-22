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Законопроект об установке точки зарядки электромобиля без согласия соседей утвержден в первом чтении

время публикации: 22 мая 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 07:38
Законопроект об установке точки зарядки электромобиля без согласия соседей утвержден в первом чтении
Фото NEWSru.co.il

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении правительственный законопроект об урегулировании процедуры установки точек для зарядки электромобилей в кондоминиумах (многоквартирных домах).

Согласно законопроекту, установка точки на парковке, закрепленной за квартирой, и ее привязка к квартирной электросети или к уже существующей целевой электросети, не потребует согласия соседей при условии сохранения требований безопасности и внешнего вида здания.

С согласия квалифицированного большинства жильцов можно будет подключать точку зарядки к общественной электросети здания (общее имущество), при условии установки отдельного счетчика.

На парковках, которые не закреплены за квартирами в реестре недвижимости, а являются общей собственностью всего дома, можно будет устанавливать точку зарядки с разрешения квалифицированного большинства в две трети жильцов, которые в таком случае должны будут установить и порядок пользования зарядкой.

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