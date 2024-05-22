Законопроект об установке точки зарядки электромобиля без согласия соседей утвержден в первом чтении

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении правительственный законопроект об урегулировании процедуры установки точек для зарядки электромобилей в кондоминиумах (многоквартирных домах).

Согласно законопроекту, установка точки на парковке, закрепленной за квартирой, и ее привязка к квартирной электросети или к уже существующей целевой электросети, не потребует согласия соседей при условии сохранения требований безопасности и внешнего вида здания.

С согласия квалифицированного большинства жильцов можно будет подключать точку зарядки к общественной электросети здания (общее имущество), при условии установки отдельного счетчика.

На парковках, которые не закреплены за квартирами в реестре недвижимости, а являются общей собственностью всего дома, можно будет устанавливать точку зарядки с разрешения квалифицированного большинства в две трети жильцов, которые в таком случае должны будут установить и порядок пользования зарядкой.