Европейская угроза Израилю. Экономический обзор за неделю

Что сулят Израилю новые шаги Брюсселя и Лондона? Почему страховые компании любят человеческую глупость?

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Европейская угроза

Израиль – страна с экспортоориентированной экономикой. С одной стороны, это означает, что возможности роста экономики не ограничены возможностями потребления собственного населения, но с другой – реализация этих возможностей роста зависит от международных отношений.

До сих пор реальное международное давление на Израиль ограничивалось вопросами поставки вооружений (ограничения со стороны администрации Джо Байдена, решение Верховного суда Нидерландов, де-факто остановка поставок Канадой, Испанией, Австралией и т.д.), при том, что основными поставщиками являются США и Германия, а импорт оборонной продукции из других стран минимален и достаточно легко заменим. Также имели место попытки ограничить присутствие израильских оборонных компаний на международных выставках (Франция, Перу).

Наиболее реальным ударом по израильской экономике стало эмбарго со стороны Турции, однако оно оказалось легко обходимым. Можно также вспомнить эмбарго Колумбии на поставку Израилю угля, которое не сыграло сколько-либо заметной роли.

Регулярные отмены рейсов авиакомпаниями, наносящие серьезный ущерб экономике, не являются частью какого-либо эмбарго, а основаны исключительно на соображениях безопасности, экономической выгоды и условий страхования.

Однако на этой неделе сначала Великобритания объявила о замораживании переговоров о свободной торговле с Израилем, а затем Европейская комиссия объявила о начале процедуры рассмотрения приостановки Договора об ассоциации с Израилем от 1995 года.

Если первый шаг грозит потерей потенциального роста доходов от увеличения объемов торговли с Соединенным Королевством, то второй в случае реализации может обернуться многомиллиардными убыткам, поскольку фактически означает отмену свободной торговли между Израилем и ЕС.

Новый договор с Великобританией должен прийти на смену договору от 2019 года. Тогда Израиль стал первой страной, подписавшей договор о свободной торговле с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Тогда Лондон искал возможности минимизировать ущерб от разрыва с ЕС и стороны без долгих переговоров подписали соглашение, сохраняющее в полном объеме торговые условия договора об ассоциации, с определенными изменениями в вопросах квот на сельхозпродукцию и определения происхождения товаров.

Однако действующий договор регулирует практически исключительно товары. В результате, хотя для обеих стран основными статьями экспорта являются услуги, в двусторонней торговле их доля составляет менее трети от торгового оборота в 7 миллиардов евро.

Новый договор должен был стимулировать именно двустороннюю торговлю услугами. С 2022 по 2024 год состоялись пять раундов переговоров, последние из которых – в разгар войны в феврале и апреле 2024 года.

В любом случае, британский МИД подчеркнул, что действующему договору о свободной торговле ничего не угрожает.

Европейский союз – крупнейший торговый партнер Израиля с оборотом, существенно превышающим 40 миллиардов евро в год. Договор об ассоциации с Европейским союзом на самом деле гораздо обширнее, чем просто договор о свободной торговле. Он регулирует социальные права работников, вопросы стандартизации, сотрудничество в сфере высшего образования и другие темы, а также содержит статьи политического характера.

В частности, Статья 2 устанавливает, что отношения сторон и все положения соглашения должны основываться на уважении прав человека и демократических принципов, которые определяют их внутреннюю и международную политику и составляют существенный элемент соглашения.

Следует отметить, что само подписание Соглашения об ассоциации в 1995 году стало возможно на волне политики Нового Ближнего Востока. До тех пор Израиль безуспешно пытался расширить очень ограниченный договор о свободной торговле от 1975 года. Но уже в 2002 году на фоне событий Второй интифады в Европе начали звучать призывы к отмене договора именно на основании Статьи 2.

До сих пор эти призывы не преодолевали инерционного барьера европейской политической бюрократии, однако на этой неделе сторонникам отмены удалось заручиться голосами 17 из 27 стран-членов ЕС (в данном случае требовалось простое большинство) для запуска процесса рассмотрения. Учитывая брюссельскую бюрократию, процесс займет не один месяц, но в конечном итоге с немалой степенью вероятности завершится рекомендацией приостановить действие договора на основании Статьи 2 (в отличие от запуска процесса и его завершения, самим процессом занимаются чиновники, а не политики). Но для утверждения такой рекомендации опять потребуется голосование стран-участниц, и на этот раз простого, и даже квалифицированного, большинства будет недостаточно, потребуется единогласное утверждение всеми 27 членами ЕС.

У Израиля богатый опыт лавирования в политике Евросоюза и блокирования антиизраильских инициатив за счет одного-двух голосов, делавших дальнейшее голосование бессмысленным. Как правило Израиль в таких случаях поддерживали страны Центральной и Восточной Европы – Венгрия, Чехия, Австрия, Болгария. Поэтому если не ЕС не отойдет от политики единогласного принятия решений, вероятность замораживания договора об ассоциации на данный момент невелика.

Тем не менее, недооценивать даже процесс рассмотрения такого шага не стоит, поскольку всегда есть вероятность, что такой камень, сброшенный с горы, может обернуться лавиной. Кроме того, такой жесткий антиизраильский сантимент может иметь негативные последствия для европейских иностранных инвестиций в израильскую экономику.

Израильские судьи о человеческой глупости, лжи и страховых компаниях

За последние две недели израильские окружные суды вынесли два решения по искам, связанным с попытками страховых компаний избежать выплаты по полису страхования автотранспорта из-за нелепых действий застрахованных.

В одном случае мужчина, сфотографировавший место аварии, без каких-либо реальных причин заявил страховому следователю, что у него нет фотографии с места аварии, в другом – женщина, ехавшая сделавшая аварию на рабочем автомобиле мужа, соврала, что за рулем был муж, не потому что, она не имела права сидеть за рулем, а потому что в таком случае собственное участие оплачивала бы работа мужа.

В обоих случаях ложь застрахованных вскрылась, но в обоих случаях она никак не влияла их право на получение страховых выплат. Несмотря на это оба случая потребовали разбирательства в двух судебных инстанциях, и завершились следующими постановлениями:

"Глупость клиента не является причиной, освобождающей страховую компанию от выплаты".

"Презумпция лжи" не работает в страховых случаях (то есть ложь в вопросах, не связанных с правом на выплату, не освобождает страховую компанию от выплаты).

Как следствие, страховые компании были вынуждены выплатить клиентам то, что они должны были выплатить изначально. Тем не менее, можно с уверенностью предсказать, что это не помешает им в других подобных случаях снова пытаться избежать выплат, не боясь идти в суд. Ведь такие попытки не грозят им никакими финансовыми потерями. В худшем случае их снова обяжут платить то, что они должны были выплатить и так, без каких-либо штрафных санкций.