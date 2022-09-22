Похороны аэропорта и отмена стандартов. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Популярная в Израиле поговорка гласит: "Если хотите похоронить какую-то инициативу, создайте комиссию". На этой неделе две созданные действующим правительством комиссии должны были представить свои рекомендации по важным для экономики Израиля вопросам. В обоих случаях итоги работы комиссий стали объектом критики со стороны экономистов, обвинивших чиновников в том, что они уступают давлению политиков.

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Восьмая комиссия

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После того, как рекомендации семи предыдущих комиссий шли вразрез с политической ситуацией, восьмая по счету комиссия по выбору места для вспомогательного международного аэропорта представила промежуточный отчет. Министр транспорта Мерав Михаэли немедленно заявила на встрече с главами населенных пунктов Изреэльской долины, что комиссия рекомендовала не строить аэропорт на севере, возле базы ВВС "Рамат Давид", и обещала мэрам городов юга начать строить аэропорт в Негеве, возле базы ВВС "Неватим".

Заявление и обещание Михаэли мало чем отличаются от заявлений и обещаний ее предшественницы на этом посту Мири Регев, только та в августе 2020 года обошлась без создания новой комиссии, просто проигнорировав рекомендации предыдущих семи и решение правительства от 2012 года. Михаэли же сначала озаботилась отменой решения (это было прописано еще в коалиционных соглашениях) и изменением (внезапным и без объяснения причин) позиции минобороны о строительстве аэропорта возле базы "Рамат Давид", и прикрылась рекомендацией комиссии.

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Только вот с прикрытием случилась незадача. Во-первых, речь идет о промежуточном решении. Во-вторых, в отчете комиссии вообще нет рекомендации строить вспомогательный аэропорт, а рекомендуется ограничиться очередным расширением аэропорта Бен-Гурион и незначительным расширением работы Хайфского аэропорта (из-за топографических проблем он не может быть полноценным вспомогательным аэропортом). В-третьих, представленные рекомендации подписаны только председателем комиссии, замгендиректора министерства транспорта Ювалем Садэ. По словам других членов комиссии, представлявших различные профессиональные структуры (управление аэропортов, управление гражданской авиации, Земельное управление и т.д.) заявили, что им прислали презентацию менее, чем за 48 часов до ее представления, не дав возможности отреагировать, и что эта презентация противоречит фактам и анализам, представленным членами комиссии в ходе обсуждения. Ну и в-четвертых, министерство обороны по-прежнему выступает против строительства аэропорта в "Неватим".

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Напомню, что все это время основными опциями были две базы ВВС – "Неватим" в Негеве и "Рамат Давид" в Изреэльской долине. За первую опцию были мэры городов юга, против – буквально все эксперты и министерство обороны. "Неватим" расположена недостаточно далеко от сектора Газы, экономически менее целесообразна и приведет к ограничению потенциала аэропорта Бен-Гурион, поскольку их воздушное пространство частично перекрывает друг друга. С "Рамат Давид" картина зеркальна – за него выступают все эксперты, до недавнего времени выступало министерство обороны, и экономически эта опция гораздо более выгодна. В то же время категорически против аэропорта выступают кибуцы и мошавы Изреэльской долины.

Очевидно, что презентация подгонялась под интересы лоббистов Изреэльской долины, жители которой опасаются ухудшения условий проживания. Однако расплачиваться за это придется всей стране. Аэропорт имени Бен-Гуриона, главные ворота страны, расположен в центре страны и имеет очень ограниченный потенциал к расширению. С учетом темпов прироста населения, в ближайшие лет 10-15 он достигнет лимита пассажиропотока, а строительство вспомогательного аэропорта займет отнюдь не один год.

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Свободу паприке

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Еще одна комиссия должна была представить свои рекомендации еще позавчера, однако на данный момент итоговое заседание перенесено на сегодня. Комиссия должна решить судьбу 30 особых израильских стандартов, которые министерство здравоохранение готово отменить через три года, и 37 стандартов, которые министерство здравоохранения отменить не готово. Потребительские и экономические организации утверждают, что, судя по всему, члены комиссии не намерены идти против министерства здравоохранения, и просто утвердят то, что им будет сказано. Поэтому даже перенос даты заседания комиссии, позволивший добиться согласия минздрава на отмену особых стандартов на паприку, горчицу и майонез, можно рассматривать как фрондерство.

К сожалению, значительная часть обсуждений комиссии не публикуется, однако то, что становится достоянием гласности, порой звучит крайне абсурдно, как например отказ отменить особый израильский стандарт оливкового масла из опасений, что "местные арабы будут его подделывать" (именно с такой формулировкой и без объяснений, что именно в особом израильском стандарте мешает арабам и не арабам подделывать оливковое масло сейчас), и потому что этим маслом в древности помазали царей Израиля и Иудеи. Не менее абсурдно звучит обоснование отказа отменить стандарт на мороженые овощи "особыми потребительскими привычками израильтян и стремлением защитить их от микробиологических рисков".

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Очень хочется, чтобы заседания таких комиссий проводились онлайн, или хотя бы чтобы представляемые на них бумаги публиковались в открытом доступе. К слову, я не склонен обвинять минздрав в том, что он идет на поводу у фермерского лобби. Скорее речь идет о совпадении вектора двух интересов – желания фермеров ограничить конкуренцию и желания чиновников минздрава "прикрыть себе задницу, как бы чего не вышло".

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В любом случае стоит отметить, что следующему правительству в наследство достанется отмена как минимум 60 особых стандартов продуктов питания, которая вступит в силу с января 2023 года – один из важнейших шагов в борьбе с дороговизной жизни в Израиле. Судьба остальных стандартов будет зависеть от того, насколько "зубастым" будет другое детище этого правительства – управление по контролю над государственной регуляцией, которому предстоит оспаривать их необходимость у минздрава уже после публикации рекомендаций комиссии.

Раз в два десятилетия

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Директор антимонопольного управления Михаль Коэн, действующая более агрессивно своих предшественников на этом посту, впервые за двадцать лет намерена объявить о новом монополисте на рынке продуктов питания. Разумеется, монополистом чайный дом "Высоцкий" стал далеко не сейчас, однако при предыдущих директорах управления оно не пользовалось этим инструментом.

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"Существуют признаки того, что компания "Высоцкий" силой удерживает значительную часть рынка розничной торговли", – говорится в отчете, составленном на основании многомесячной проверки рынков пакетированного, зеленого и черного чая, травяных сборов и ароматизированных чаев, в которых ее доля превышает 50%.

Если угроза Коэн будет исполнена после проведения обязательного слушания, в ее отношении начнут действовать антимонопольные ограничения, такие как запрет вмешиваться в расстановку товара в торговых сетях, запрет продажи некоторых товаров "в нагрузку", запрет на вмешательство в установку цены продукта для конечного потребителя.

Разумеется, интересно посмотреть, последует ли продолжение и в других сегментах рынка продуктов питания, или же этот шаг останется одиночным.