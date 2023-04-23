ЦСБ: с начала года наблюдается сокращение количества вакансий на рынке труда

По данным центрального статистического бюро, с начала 2023 года наблюдается сокращение количества вакансий на израильском рынке труда. Если в марте прошлого года были свободны 150 тысяч рабочих мест, то в марте 2023 года этот показатель составил 130 тысяч.

Эта тенденция наиболее заметна в сфере высоких технологий. С января по март 2023 года наблюдалась нехватка 6138 программистов, тогда как в прошлом году были вакантны 13720 позиций для разработчиков программного обеспечения. Таким образом, количество вакансий сократилось на 55%.

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Сокращается количество свободных позиций в строительной области. На 6% сократилось количество вакансий для каменщиков, облицовщиков, штукатуров, слесарей, арматурщиков, на 8% – строительных рабочих и бетонщиков. Вместе с тем, в этой области все еще имеется около 6 тысяч вакансий.

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На 7% уменьшилось количество вакансий для водителей грузовиков и автобусов, но по-прежнему требуются 4966 водителей.

В то время, как сокращается количество свободных мест для разработчиков программного обеспечения, продолжает расти спрос на техников по обслуживанию компьютерных сетей и специалистов по ремонту компьютеров. На рынке труда для них имеется 4259 вакансий, это на 9% больше, чем было в январе-марте прошлого года.

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На 3% выросло количество вакансий поваров, официантов и барменов; на 1% – уборщиков; на 5% – охранников.

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Стабильным остается спрос на сиделок, для них открыты 5625 вакансий.