adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
20 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.656 ₪ 4.020 ₪
Иерусалим:
13 - 21°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
20 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    ЦСБ: с начала года наблюдается сокращение количества вакансий на рынке труда

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ЦСБ: с начала года наблюдается сокращение вакансий на рынке труда
    Yossi Zamir/Flash90

    По данным центрального статистического бюро, с начала 2023 года наблюдается сокращение количества вакансий на израильском рынке труда. Если в марте прошлого года были свободны 150 тысяч рабочих мест, то в марте 2023 года этот показатель составил 130 тысяч.

    Эта тенденция наиболее заметна в сфере высоких технологий. С января по март 2023 года наблюдалась нехватка 6138 программистов, тогда как в прошлом году были вакантны 13720 позиций для разработчиков программного обеспечения. Таким образом, количество вакансий сократилось на 55%.

    adv_11 incontent_1

    Сокращается количество свободных позиций в строительной области. На 6% сократилось количество вакансий для каменщиков, облицовщиков, штукатуров, слесарей, арматурщиков, на 8% – строительных рабочих и бетонщиков. Вместе с тем, в этой области все еще имеется около 6 тысяч вакансий.

    adv_12 m_ar_1

    На 7% уменьшилось количество вакансий для водителей грузовиков и автобусов, но по-прежнему требуются 4966 водителей.

    В то время, как сокращается количество свободных мест для разработчиков программного обеспечения, продолжает расти спрос на техников по обслуживанию компьютерных сетей и специалистов по ремонту компьютеров. На рынке труда для них имеется 4259 вакансий, это на 9% больше, чем было в январе-марте прошлого года.

    adv_13 incontent_2

    На 3% выросло количество вакансий поваров, официантов и барменов; на 1% – уборщиков; на 5% – охранников.

    adv_14 m_ar_2

    Стабильным остается спрос на сиделок, для них открыты 5625 вакансий.

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:51 БАГАЦ распорядился разрешить палестинским арабам въезд в Израиль для участия в "альтернативной церемонии" Дня памяти
    19:36 Илон Маск - Стивену Кингу:"Я пожертвовал Украине 100 млн долларов, а сколько пожертвовал ты?"
    18:45 Нетаниягу в интервью CBS ответил на вопросы о юридической реформе в Израиле
    18:03 Амман: на границе с Израилем задержан иорданский парламентарий
    16:43 ЦСБ: с начала года наблюдается сокращение количества вакансий на рынке труда
    16:26 Для заказа очередей в МВД создан новый сайт, но той же компанией, которая создавала взломанный MyVisit
    15:12 Матч за звание чемпиона мира. Гроссмейстеры разменяли все фигуры. Партия завершилась вничью
    15:12 Представители "Яадут а-Тора" отказались от участия в церемониях Дня Памяти павших
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5