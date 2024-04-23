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Экономика

Производитель электромобилей Tesla сообщил об увольнении 2688 работников

время публикации: 23 апреля 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 20:05

Производитель электромобилей Tesla сообщил о запланированном увольнении с завода в Техасе 2688 рабочих.

Сообщении о предстоящем сокращении было опубликовано в соответствии с Законом о корректировке и переподготовке работников (Warn Act), требующим от компании, в которой заняты более сотни работников, уведомлять о планируемом закрытии или массовом увольнении за 60 дней.

В уведомлении Tesla говорится, что увольнения начнутся 14 июня.

Отметим, что в начале месяца инвестор и генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил, что 8 августа потребителям будет представлено беспилотное такси.

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