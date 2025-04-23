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Экономика

AirBnB изменил политику показа цен на бронирование жилья

Цены
Туризм
время публикации: 23 апреля 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 10:58
AirBnB изменил политику показа цен на бронирование жилья
AP Photo/Patrick Semansky

Платформа аренды туристической недвижимости AirBnB внесла изменения в свою политику пользования, призванную привести ее в соответствие с новым законодательством в США.

Теперь пользователю, желающему забронировать жилье, показывается сразу окончательная цена, включающая в себя все комиссионные, муниципальные и туристические налоги и т.д.

Руководство платформы сообщило, что пилотные проекты, в которых этот формат проверялся в последние годы, показали снижение размера комиссии за уборку, взимаемой владельцами недвижимости.

Экономика
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