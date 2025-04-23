AirBnB изменил политику показа цен на бронирование жилья

Платформа аренды туристической недвижимости AirBnB внесла изменения в свою политику пользования, призванную привести ее в соответствие с новым законодательством в США.

Теперь пользователю, желающему забронировать жилье, показывается сразу окончательная цена, включающая в себя все комиссионные, муниципальные и туристические налоги и т.д.

Руководство платформы сообщило, что пилотные проекты, в которых этот формат проверялся в последние годы, показали снижение размера комиссии за уборку, взимаемой владельцами недвижимости.