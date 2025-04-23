Компания, обвиняемая по делу о картеле школьных поездок в Освенцим, выиграла тендер на организацию Марша жизни
В 2025 году, после пятилетнего перерыва на пандемию и войну, в Марше живых в нацистском лагере смерти Освенцим в Польше будет идти делегация Армии обороны Израиля в рамках программы "Свидетели в форме".
Как сообщает "Калькалист", в марте этого года министерство обороны провело быстрый тендер на организацию восьми военных делегаций в год в рамках программы "Свидетели в форме", которую выиграла компания "И. Гилель".
Компания, принадлежащая бизнесмену Пини Гинзбургу, входит, вместе со своим владельцем, в число обвиняемых по делу о картельном сговоре по организации школьных поездок в Польшу в рамках изучения истории Холокоста.
В 2018 году в суд было подано обвинительное заключение против четырех туристических агентств и восьми владельцев и должностных лиц в этих агентствах.
До 2016 года компания также организовывала поездки в Польшу в рамках программы "Свидетели в форме" для полиции Израиля.