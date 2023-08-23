Минтранс: с началом учебного года пробки ухудшатся и мы не сможем гарантировать график работы автобусов
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Национальное управление общественного транспорта в министерстве транспорта опубликовало прогноз, согласно которому с началом учебного года и периода еврейских праздников, то есть в сентябре-октябре 2023 года ситуация на дорогах страны существенно ухудшится.
Составители отчета отмечают, что количество и длительность заторов в движении транспорта увеличится до такой степени, что нельзя будет гарантировать график работы автобусов – водители просто не будут успевать на новый рейс, поскольку будут стоять в пробке в ходе предыдущего.
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"Мы готовимся к очень проблематичному периоду, который будет, в отдельных случаях, включать отмену рейсов и перевод водителей на другие рейсы", - говорится в отчете.
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