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Экономика

США ввели санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в РФ и других странах

время публикации: 23 августа 2024 г., 21:27 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 21:46
США ввели санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в РФ и других странах
AP Photo/Patrick Semansky

Министерство финансов США объявило 23 августа, что ввело санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Ограничения ввели из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Под санкции в частности попал "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). Это материнская компания и разработчик платежной системы "Золотая Корона", которая во время войны стала одним из главных каналов для перевода денег из России в другие страны.

Также под санкции попали 34 россиянина, в том числе сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, сообщает "Медуза".

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