США ввели санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в РФ и других странах

Министерство финансов США объявило 23 августа, что ввело санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Ограничения ввели из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Под санкции в частности попал "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). Это материнская компания и разработчик платежной системы "Золотая Корона", которая во время войны стала одним из главных каналов для перевода денег из России в другие страны.

Также под санкции попали 34 россиянина, в том числе сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, сообщает "Медуза".