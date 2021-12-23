Arkia отправляет сотрудников в неоплачиваемые отпуска, пилоты начали забастовочные санкции

Пилоты израильской авиакомпании Arkia в знак протеста против решения руководства отправить около половины работников, включая пилотов, бортпроводников и наземные бригады, в неоплачиваемые отпуска.

В письме, которое было отправлено пилотам говорится, что на фоне распространения штамма "омикрон" и введения правительством санитарных ограничений существенно сокращено расписание полетов, и с 1 января около половины сотрудников компании будут отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В авиакомпании работают около 350 человек. Руководство компании заявляет, что шаг является вынужденным, так как приходится подстраивать график работы под расписание полетов. Новые правила коснутся также центрального офиса компании, работники которого будут работать три раза в неделю.

В руководстве компании заявляют, что забастовочные санкции пилотов противоречат подписанному соглашению, в рамках шагов по "оздоровлению компании".