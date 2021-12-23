Форер и Либерман договорились о снижении таможенных пошлин на фрукты и овощи

Министр финансов Авигдор Либерман и министр сельского хозяйства Одед Форер подготовили черновик проекта снижения таможенных пошлин на фрукты и овощи. В частности на авокадо, чеснок, грибы, горох, ананасы, артишоки, инжир и др.

Таможенные пошлины на остальные свежие, замороженные и консервированные фрукты и овощи будут снижаться постепенно в течение пяти лет, чтобы дать время местному сельскому хозяйству приспособиться к новой ситуации.

Либерман и Форер приняли это решение самостоятельно, без обсуждения в коалиции.

Ожидается, что данный шаг приведет к протестам со стороны израильских фермеров.