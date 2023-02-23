Покушение на независимость Банка Израиля накануне дебатов по госбюджету. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Затрудняюсь сказать, что двигало министром иностранных дел Эли Коэном ("Ликуд"), аудитором по образованию, имеющим опыт работы на аналитической должности в рейтинговом агентстве, когда он призвал к вмешательству в работу Банка Израиля. Однако де факто речь идет об "информационном теракте".

Могу лишь предположить, что в борьбе за позиции внутри партии Коэн пошел в фарватере председателя экономической комиссии Кнессета Давида Битана ("Ликуд"), призвавшего председателя Банка Израиля Амира Ярона снизить темпы повышения учетной ставки даже в ущерб борьбе с инфляцией, чтобы облегчить ситуацию для молодых пар, выплачивающих ипотеку.

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В условиях, когда действующее правительство обвиняют в попытке подчинить себе судебную систему, одна из ведущих (по должности) фигур в правительстве предложила подорвать независимость центрального банка. Цитата Коэна в течение нескольких часов занимала место главной новости на сайте экономического агентства Bloomberg и была растиражирована другими ведущими мировыми агентствами.

Ответ председателя Банка Израиля Амира Ярона, указавшего Коэну на фактологические ошибки в его заявлении, и опубликованная в полночь на английском языке отповедь министра финансов Бецалеля Смотрича не помогли.

В сочетании с голосованием по двум частям судебной реформы выступления Битана и, в первую очередь, Коэна, стали триггером волны паники на бирже и на валютном рынке, обрушив шекель на 2,5% за сутки.

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу среагировал с опозданием, запретив членам партии высказываться по поводу политики Банка Израиля. Сложно сказать, насколько это поможет, ведь в числе покушающихся на независимость центробанка есть не только члены "Ликуда", но и председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни ("Яадут а-Тора").

Ирония в том, что организаторы нападок на независимость центробанка, действующие под предлогом защиты интересов молодых пар и слабых слоев населения, вредят в первую очередь слабым слоям населения. Потому что ущерб от высокой инфляции для них гораздо сильнее и долгосрочнее, чем болезненное, но ограниченное во времени повышение ставки. Еще более проблематичными эти призывы делает личность тех, кто их озвучивает – председатели финансовой и экономической комиссий Кнессета и министр иностранных дел, имеющий, еще раз это отмечу, экономическое образование.

Несколько лет назад, в дни борьбы за судьбу государственного управления телерадиовещания нынешняя министр транспорта Мири Регев заявила: "Чего стоит гостелерадио, если мы не контролируем его?" Чем обернется для Израиля политика "чего стоит центробанк, если мы его не контролируем", можно увидеть на примере Турции.

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Вместе с тем, чтобы оценить пропорции, следует учесть перспективу, и помнить, что не всегда "после" означает "вследствие". В данном случае падение шекеля произошло бы и без судебной реформы и высказываний Коэна и Битана, однако скорее всего было бы менее резким. Если посмотреть на валютный график за последний год, можно увидеть, что шекель начал дешеветь в апреле 2022 года – приблизительно одновременно с циклами повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США и другими ведущими центробанками, а затем и Банком Израиля. С тех пор на графике видны пять циклов с пиками в 3,46 шекеля за доллар (10 мая), 3,53 шекеля за доллар (2 июня), 3,57 шекеля за доллар (12 октября), 3,55 шекеля за доллар (5 января). На текущий момент курс доллара составляет 3,63 шекеля за доллар, то есть пока что наценка за кризис вокруг судебной реформы и безответственные заявления народных избранников составляет около 10 агорот за каждый доллар (однако здесь я должен подчеркнуть, что никто не гарантирует, что пик цикла уже пройден).

Каждый такой пик, как и сейчас, сопровождался падением котировок на Уолл-Стрит, от которых израильская валюта зависит гораздо сильнее, чем от происходящего внутри страны. Поэтому на данный момент гораздо больший интерес крупных инвесторов и рейтинговых агентств представляет опубликованный в среду вечером проект государственного бюджета.

Осознавая это, ранее Бецалель Смотрич неоднократно подчеркивал, что не допустит популизма, и что бюджет будет утверждаться с соблюдением фискальной дисциплины. Несколько раз в СМИ сливалась информация о договоренности между министром финансов и премьер-министром Биньямином Нетаниягу о том, что коалиционные обещания не будут выполняться в полном объеме и будут урезаны по меньшей мере в четыре раза.

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Сегодня бюджет будет представлен правительству без согласования со значительной частью министров, как представителей "Ликуда" (Мири Регев, Йоав Галант), так и партнеров по коалиции (в первую очередь – Итамар Бен-Гвир). Если другие партнеры по коалиции по крайней мере принимают необходимость отказаться от части выторгованного на коалиционных переговорах, Бен-Гвир, судя по текущей ситуации, продолжает настаивать на выполнении данных ему обещаний в полном объеме (стоимостью около 7 миллиардов шекелей), вплоть до угрозы выхода из коалиции.

Первый публичный скандал, еще до начала обсуждения в правительстве, разгорелся по поводу бюджета министерства здравоохранения. После того, как Арье Дери был заменен и.о. министра Йоавом Бен-Цуром, редко бывающим в неожиданно свалившемся на нем ведомстве (он также является министром труда), интересы минздрава в правительстве представлять особо не кому. Как следствие, вместо обещанных Дери шести миллиардов шекелей добавки к бюджету минзрав получит менее миллиарда.

Явное недовольство проявляют министр обороны Йоав Галант, с которым глава минфина Бецалель Смотрич "воюет" за свою долю полномочий в министерстве обороны, и министр транспорта Мири Регев, предпочитающая объявлять о многомиллиардных планах без согласования с министерством финансов.

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Между тем, органы местной власти объявили забастовку, протестуя против инициативы по перераспределению муниципального налога, входящей в опубликованный на прошлой неделе проект Закона о регулировании народного хозяйства. Также намерены бастовать учителя старших классов (коллективное трудовое соглашение) и сотрудники государственной прокуратуры (реформа отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими).

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид заявил, что не будет использовать забастовку в качестве политического инструмента в борьбе с судебной реформой, однако не стоит забывать, что он ведет интенсивные переговоры с минфином по коллективному трудовому соглашению в общественном секторе.

Полагаю, что следующая пара недель будет иметь большое значение для определения курса движения экономики страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В этот промежуток времени должны решиться судьба компромисса по судебной реформе и определиться формат госбюджета. Вместе с тем, я не склонен согласиться с прогнозом банка City о падении шекеля до уровня 3,95 шекеля за доллар, а сделаю упор на коммюнике Bank of America, напомнившего инвесторам о возможности и готовности Банка Израиля вмешаться в ситуацию на валютном рынке при слишком резких колебаниях.