Правительство одобрило схему выплаты компенсаций семьям жертв трагедии на горе Мерон
В воскресенье, 23 января, правительство одобрило схему выплаты компенсаций семьям 45 погибших в результате давки на горе Мерон в 2021 году.
В рамках плана, разработанного министром финансов Авигдором Либерманом и министром юстиции Гидеоном Сааром, семьи погибших получат предварительные выплаты в размере 500 тысяч шекелей.
В случае, если в последствии будут приняты судебные решения о выплатах, эта сумма будет вычтена из них.
В ночь на 30 апреля 2021 года на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка. Погибли 45 человек. Около 150 получили травмы. Среди пострадавших и погибших были дети.
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