ЦАХАЛ потратил на резервистов на 10 млрд шекелей больше запланированного

Расходы Армии обороны Израиля на мобилизацию резервистов превысили запланированные на 10 миллиардов шекелей. Согласно "Калькалисту", в июне 2024 года на активной службе были вдвое больше резервистов, чем предусмотрено бюджетом на этот год.

Управление кадров ЦАХАЛа намерено принять меры по сокращению количества резервистов, в том числе – за счет привлечения части из них на контрактную службу.

Подразделения, которые смогут привлечь контрактников, будут получать поощрение, поскольку кадровый военнослужащий обходится госбюджету дешевле резервиста.

Кроме того, будет сокращено использование неограниченных призывных повесток ("Цав 8") на тыловых базах.