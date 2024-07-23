"Посланник султана из Абу-Даби" обманул магазин на Кикар а-Медина на полмиллиона шекелей

Магазин "Философи", один из самых дорогих бутиков одежды в Израиле, расположенный на площади Кикар а-Медина в Тель-Авиве, стал жертвой мошенника, выдававшего себя за посланника султана Али Исмаила из Абу-Даби.

В 2020-2021 годах "султан" в четыре приема приобрел по телефону в магазине одежду на 518 тысяч шекелей, расплачиваясь кредитной картой American Express. Покупки каждый раз забирал его "посланник в Израиле".

После четвертой покупки выяснилось, что карта краденая. Владельцу карты вернули сумму платежа, после чего началась судебная тяжба между магазином и компанией "Исракарт", дошедшая в итоге до Верховного суда.

Мировой суд отдал предпочтение позиции магазина, окружной изменил решение в пользу "Исракарта". На этой неделе судья Алекс Штайн поставил точку в истории, постановив, что магазин должен будет вернуть "Исракарту" стоимость покупки. Интересно, что Штайн раскритиковал в своем решении вердикт мирового суда, подчеркнув, что последующего изменения вердикта можно было бы избежать, если бы судья первой инстанции исходил из того, что "законодатель прописал в законе именно то, что намеревался, и что прописанное в законе соответствует намерениям законодателя".