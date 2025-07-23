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Экономика

Юрсоветник Кнессета: голосование генералов запаса по вопросу о пенсиях ЦАХАЛа проблематично

Кнессет
ЦАХАЛ
время публикации: 23 июля 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 12:03
Юрсоветник Кнессета: голосование генералов запаса по вопросу о пенсиях ЦАХАЛа проблематично
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридический советник Кнессета Сагит Афик заявила, что вопрос об этичности участия депутатов, являющихся высокопоставленными военными запаса, в голосовании по вопросу о военных пенсиях должен рассматриваться комиссией Кнессета по этике.

Речь идет о трех членах комиссии по иностранным делам и обороне – бывшем начальнике генерального штаба генерал-лейтенанте запаса Бени Ганце, бригадном генерале запаса Шарон Нир и генерал-майоре запаса Элазаре Штерне.

Комиссия должна рассматривать законопроект, касающийся урегулирования вопроса надбавки начальника генштаба к пенсии офицеров и прапорщиков.

В 2019 году НКО "Финансовая справедливость" обратилось в БАГАЦ с иском против автоматического предоставления уходящим в отставку кадровым офицерам и прапорщикам надбавки начальника генштаба к военной пенсии.

Для выяснения истоков появления надбавки начгенштаба пришлось проводить углубленную проверку, выявившую невнятное решение правительства от 1961 года, говорившее о возможности начгенштаба дать прибавку к пенсии в отдельных конкретных случаях.

В 2016 году проверка государственного контролера показала, что со временем надбавка стала едва ли не автоматической и начисляется 98% демобилизующихся.

В итоге демобилизующиеся по достижении 42 лет и более получают 6% надбавки к пенсии за 3 года срочной службы (что, по мнению минфина, также является необоснованным), а также 4%-19% надбавки начальника генштаба.

В министерстве обороны и в ЦАХАЛе пытаются узаконить автоматическую выплату надбавок.

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