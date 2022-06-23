Снова выборы – оценка ущерба. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Вряд ли кто-то будет спорить, что пятые за три года выборы в Кнессет наносят ущерб экономике страны. Создание странного 34-го правительства год назад было призвано предотвратить их именно по этой причине. Однако, как только "коалиция перемен" лишилась большинства, было очевидно, что выборов не избежать, вопрос был только в том, насколько затянется агония. И здесь я хочу отдать должное Нафтали Беннету, который не стал затягивать неизбежное и маневрировать в надежде, что коалицию развалит кто-то не из его лагеря, чтобы сохранить за собой пост главы правительства еще на несколько месяцев, а решил выполнить договор о ротации и отправить страну на пятые выборы.

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Поэтому те 2,7 миллиарда шекелей прямых расходов на выборы и пять-шесть потерянных месяцев в данном случае стоит считать невозвратными затратами, которые уже понесены и не должны влиять на дальнейшие решения. Ведь они будут понесены если не сейчас, то через месяц-другой, но уже с процентами, потому что каждый лишний месяц простоя будет обходиться дороже предыдущего. Разве что лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу удастся преодолеть кризис доверия и сформировать правительство в действующем Кнессете – однако шансы на это невелики.

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Пока же израильские СМИ проводят оценку ущерба от остановки законодательных процессов, перечисляя все реформы и инициативы, которые в лучшем случае будут отложены на полгода, а в худшем – надолго лягут под сукно.

На мой взгляд самой проблематичной является остановка продвижения закона о метро, только часть которого прошла в рамках закона о государственном регулировании. Остальные части придется заново согласовывать в комиссиях перед утверждением в итоговом чтении. Также снова застрянут законы, касающиеся продвижения проектов по обновлению городских кварталов. Остановится и, скорее всего, ляжет надолго под сукно реформа сельского хозяйства, для настоящей реализации которой недостаточно отмены пошлин на фрукты, ввоз которых все равно запрещает минсельхоз. Также застопорится запланированная реформа, направленная на децентрализацию рынка продуктов питания и товаров массового потребления.

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Объявление выборов, кроме всего прочего, нарушило все протестные планы на лето, поскольку протест, если конечно он имеет конкретные цели, а не проводится ради протеста, лишен смысла, когда не на кого оказывать давление. Переходное правительство не сможет подписывать коллективные трудовые соглашения или как-либо удовлетворить требования создателей палаточных городов, которые только начали развертываться на площадях израильских городов. В лучшем случае речь может идти о краткосрочных "заплатках".

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Поэтому одной из тех, кто больше всех проиграл от выборов, является председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид. Напомню, что коллективный трудовой договор с учителями младших и средних классов и с воспитательницами детских садов истек в 2019 году. Непрекращающиеся выборы, отсутствие госбюджета и пандемия коронавируса делали подписание нового договора невозможным, а когда наконец нашлось время на переговоры, снова грянули выборы. У сторон осталось еще несколько дней, чтобы договориться до роспуска Кнессета. Однако, похоже, разница в позициях слишком велика.

Яффа Бен-Давид делает упор на острой нехватке учителей и требует существенного повышения зарплат прежде, чем она будет готова обсуждать другие темы. В министерстве финансов настаивают на том, чтобы вопрос размера зарплат шел в пакете с двумя другими вопросами – изменение расписания каникул и расширение полномочий директоров школ.

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Дальше стоит обрисовать текущую ситуацию в системе просвещения: зарплата начинающего воспитателя в Израиле на 22% ниже, чем в среднем по OECD, учителя младших классов – на 35%, учителя средних классов – на 37%. При этом начинающим учителям как правило не дают полную ставку. Именно поэтому количество новых учителей сокращается, а планка требований для поступления в педагогический колледж минимальна. И именно поэтому никто даже в минфине не спорит, что необходимо существенно повысить зарплаты начинающих учителей.

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В то же время средний стаж работы учителя, после которого рост зарплаты за стаж прекращается, в OECD составляет 25 лет (а есть страны, в которых он составляет 6-10 лет), после чего повышение зарплаты идет только по другим параметрам. В Израиле он составляет 36 лет. Зарплаты израильских учителей, проработавших в системе 25-30 лет (и прошедших все необходимые курсы повышения квалификации) выравнивается со средним показателем по OECD, а местами и превосходит его. Одним из основных требований минфина в переговорах с профсоюзом является снижение степени привязки зарплаты к стажу, и увеличение ее зависимости от других показателей, в том числе – участия в курсах повышения квалификации и показателей качества работы (скажу сразу, что не могу сказать, как следует оценивать качество работы учителя начальной школы).

Далее, деньги в израильскую систему просвещения вливаются постоянно, так что разговоры о "жадности" минфина почвы под собой не имеют. В 2015 году бюджет минпроса (без высшего образования) составлял 50 миллиардов шекелей при 2,2 миллионах учеников, то есть 22,7 тысячи шекелей в среднем на ученика (брутто). В 2022 году бюджет уже 70 миллиардов шекелей (это больше оборонного бюджета) на 2,7 миллиона детей, 25,9 тысяч шекелей на ученика в среднем брутто. Даже с нейтрализацией инфляции (которая до последнего года была очень низкой) речь идет об увеличении бюджета из расчета на ученика почти на 2000 шекелей в год. Именно поэтому в минфине утверждают, что простое вливание денег в равное повышение зарплат для всех не даст никакого результата, и настаивают на необходимости изменения системы.

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Вернемся к протестующим – без реального адресата остаются и добивающиеся сокращения смен врачи-ординаторы (а заодно опять тормозятся все шаги, направленные на борьбу с дефицитом врачей в Израиле), и водители автобусов.

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На последних тоже стоит остановиться немного подробнее, поскольку ситуация с ними не очевидна. В отличие от ординаторов больниц или учителей, они являются работниками частных компаний, а не госслужащими. Однако общественный транспорт в Израиле, как и в большинстве других стран, сильно субсидирован. Министерство транспорта проводит время от времени тендеры на обслуживание кластеров маршрутов на определенный срок. В этих тендерах очень жестко прописываются условия субсидирования и требования, основанные, в том числе, на зарплатах водителей. Часть компаний, включая "Эгед", "Дан", "Кавим" и "Метрополин", договорились с рабочими комитетами о повышении зарплат и о бонусах за стаж, за счет собственных ресурсов. Остальные компании предпочитают платить штрафы за нарушения прописанных в тендерах требованиях, чтобы водители боролись за свои зарплаты непосредственно с правительством.

Отмечу также, что и с учителями, и с водителями, и с обещаниями повышения минимальной зарплаты (реализацию которых выборы отложили на весну 2023 года) у поведения министерства финансов есть еще один мотив. В министерстве боятся, что в условиях повышенной, но все еще находящейся в рамках приемлемого инфляции резкое повышение зарплат может стать той соломинкой, которая подстегнет инфляцию и выведет ее на опасную для экономики страны территорию.

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И напоследок о лете. После снятия карантинных ограничений спрос на полеты за границу очень быстро вернулся к "докоронному", тогда как авиакомпаниям и аэропортам требуется время – время на возвращение пилотов и их тренировку после длительного простоя, время на набор персонала (от охранников до грузчиков) и его обучение. Впереди два летних месяца, а в аэропорт Бен-Гурион уже сейчас просят прибывать за четыре часа до полета. И, судя по сообщениям, поступающим из-за границы, эта ситуация не уникальна. Аэропорты работают за пределами своих возможностей и не справляются. Как следствие, амстердамский аэропорт "Схипсхол" объявил об ограничении количества принимаемых рейсов, чтобы иметь возможность предоставлять пассажирам адекватное обслуживание, что привело к отмене множества рейсов. За ним планируют последовать и другие крупные аэропорты. Аэропорт "Бен-Гурион" пока не сокращает слоты, но прекратил выдавать авиакомпаниям сверхлимитные слоты. Кроме того, авиакомпании вынужденно отменяют рейсы из-за нехватки персонала и забастовок. Поэтому израильским отпускникам, собирающимся отдохнуть летом за границей, стоит запастись терпением и быть готовыми к отмене рейсов, потере багажа и другим внештатным ситуациям, вероятность которых в эти месяцы заметно выше обычного.