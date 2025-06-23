Порядок работы аэропорта Бен-Гурион в обслуживании пассажиров

Администрация аэропорта Бен-Гурион опубликовала порядок работы аэропорта при обслуживании пассажиров улетающих и прибывающих авиарейсов.

Исходящие рейсы

Исходящие рейсы будут выполняться только с 3-го терминала. Вход в терминал будет разрешен только пассажирам (за исключением сопровождающих для пассажиров с особыми потребностями и детей). Прибытие в терминал будет возможно только через ворота 02, расположенные на нижнем уровне. Верхние уровни останутся закрытыми. Проверка безопасности и регистрация будут проводиться на первом этаже (этаж G). Следует прибывать за два часа до времени вылета, не раньше. Исходящий рейс будет брать на борт не более 50 пассажиров. Кафе и рестораны будут открыты в зале вылета и в рукавах терминала Магазины дьюти-фри останутся закрытыми.

Прилетающие рейсы

Аэропорт будет принимать 24 рейса в день. Можно забрать покупки дьюти-фри на станции "Освобождение и сохранение" при посадке. Пассажиры, оставившие свои автомобили на парковках аэропорта Бен-Гурион до начала операции "Народ как лев", смогут приехать и забрать их. Плата за парковку будет взиматься с момента въезда на парковку и до 13.6. В распоряжение пассажиров будут предоставлены бесплатные шаттлы к различным парковкам по территории аэропорта и в городские центры. Также работает обычный транспорт, включая такси. Встречающие могут приехать и забрать возвращающихся пассажиров на автомобиле.