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Экономика

Air Europa возобновляет полеты в Израиль.

Испания
Авиация
время публикации: 23 июня 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 19:57
Air Europa возобновляет полеты в Израиль.
Moshe Shai/Flash90

Испанская авиакомпания Air Europa объявила о возобновлении обслуживания маршрута между Израилем и Мадридом с 29 июня.

В период с 29.6 по 18.7 авиакомпания будет выполнять по 4 рейса в неделю: в воскресенье, понедельник, вторник и четверг.

В период с 19.7 по 31.7 авиакомпания будет выполнять 5 рейсов в неделю (добавляется рейс по пятницам).

Начиная с 1.8 авиакомпания будет выполнять 6 рейсов в неделю с воскресенья по пятницу.

Время вылета из Мадрида – 08:35, время вылета из аэропорта Бен-Гурион – 16:05.

Цены – от 264 долларов в одном направлении в туристическом классе и от 550 – в бизнес-классе.

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