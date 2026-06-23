Air Europa возобновляет полеты в Израиль.

Испанская авиакомпания Air Europa объявила о возобновлении обслуживания маршрута между Израилем и Мадридом с 29 июня.

В период с 29.6 по 18.7 авиакомпания будет выполнять по 4 рейса в неделю: в воскресенье, понедельник, вторник и четверг.

В период с 19.7 по 31.7 авиакомпания будет выполнять 5 рейсов в неделю (добавляется рейс по пятницам).

Начиная с 1.8 авиакомпания будет выполнять 6 рейсов в неделю с воскресенья по пятницу.

Время вылета из Мадрида – 08:35, время вылета из аэропорта Бен-Гурион – 16:05.

Цены – от 264 долларов в одном направлении в туристическом классе и от 550 – в бизнес-классе.