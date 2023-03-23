Перекраивание госбюджета и негативное влияние конфликта вокруг юридической реформы. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Даже на этой неделе, по итогам которой государственный бюджет должен быть представлен на утверждение Кнессета в первом чтении, главные экономические новости по-прежнему связаны с судебной реформой.

В целом по итогам последних недель должен признать, что были правы те критики Бецалеля Смотрича, которые утверждали, что его экономическая позиция вторична по сравнению с идеологическими взглядами. Как следствие – министр финансов, созвав специальную пресс-конференцию за несколько дней до представления бюджета в Кнессет, о работе над бюджетом говорит ровно два предложения, все остальное свое внимание уделяя судебной реформе.

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При этом на самом деле вопросов по государственному бюджету много, ведь его утверждение правительством, состоявшееся месяц назад, было фикцией, галочкой, поставленной для соблюдения процедуры. Даже заявленные министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром 9 миллиардов шекелей добавки к бюджету полиции Израиля на деле оказались одним миллиардом шекелей в год. Министру транспорта Мири Регев придется выбирать – согласиться ли на сохранение сбора за проезд по Гуш-Дану в часы-пик (оказывается, предложение еще не снято с повестки дня) и получить в свое распоряжение бюджет на свои проекты по развитию общественного транспорта, или же выполнить обещание и отменить сбор, но тогда фактически лишиться возможности выполнять другие обещания. Пожалуй, единственным, кто может не беспокоиться за свой бюджет, остается министр обороны Йоав Галант.

Судя по всему, и тот госбюджет, который будет представлен Кнессету, в немалой степени по-прежнему будет фикцией, поскольку партнеры по коалиции до сих пор не достигли соглашения по поводу средств, прописанных в коалиционных соглашениях, и планируют сделать это только после Песаха. А это значит, что, если они не откажутся от того, что выторговали на коалиционных переговорах, придется все перекраивать (тот же Бен-Гвир уже обещал голосовать против бюджета).

Закон о регулировании народного хозяйства продолжает "худеть". По пути от правительства к Кнессету он потерял вызвавший множество споров и критики параграф, предлагавший отменить расширение налоговой льготы на пенсионные отчисления. Эта льгота, обещанная еще в 2008 году, при введении обязательного пенсионного страхования, должна была вступить в силу в 2025 году. Минфин предлагал отменить ее до вступления в силу, тем самым избежав недополучения 700 млн шекелей налогов в год. С большой долей вероятности не пройдет дальше и инициатива по перераспределению муниципального налога – "Форум 15 городов" (на самом деле их уже 17), не получающий дотаций от государства, не готов отдавать ему половину своих доходов от коммерческого муниципального налога. Судя по всему, так и не вернется снятый ранее "для внесения уточнений" параграф, посвященный децентрализации рынка продуктов питания и товаров первой необходимости.

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Что касается экономического эффекта судебной реформы, основой провал ее сторонников в целом и министра финансов в частности – неспособность показать выгоду, которую страна может получить в конечном итоге. Слов "все будет хорошо" и "страна только выиграет от этого" недостаточно.

В то же время противники реформы, особенно из числа экономистов (на этой неделе это были руководители бюджетного отдела минфина) говорят, что при хорошем раскладе экономика страны в лучшем случае не пострадает, тогда как при негативном развитии событий ущерб будет на десятки, если не сотни миллиардов шекелей недособранных налогов и недополученных инвестиций. Если взять любого инвестора, которому говорят, что в лучшем случае он свои деньги не потеряет, а в худшем – лишится их, он не один раз подумает, стоит ли ему играть в такую игру.

Я по-прежнему убежден, что в ближайшее время кредитные компании не будут снижать кредитный рейтинг Израиля, но и без этого мы уже платим надбавку за негативные настроения инвесторов в виде более низких показателей Тель-Авивской биржи, более слабого шекеля (он бы слабел и без этого в связи событиями в глобальной экономике), меньшего количества инвестиций (они бы все равно сокращались, но, возможно, меньшими темпами). На этой неделе дополнением к такой надбавке стали открытые попытки стран ЕС (Греции, Кипра и Португалии) переманить израильские хайтек-компании к себе целиком за счет налоговых преференций и "корзин абсорбции" для работников и их семей. Перенести хайтек-компанию за границу не так просто как кажется, а скорее – даже сложнее, чем компанию из сектора традиционных технологий. А вот открыть в другой стране новый центр, в который активность будет переводиться постепенно, или изначально новый стартап основать за границей – гораздо легче. Фактически Израилю, пользуясь ситуацией, сейчас навязывают налоговую "гонку на понижение".

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