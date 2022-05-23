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Экономика

13-й канал ИТВ: израильские таксисты отключаются от приложения Gett

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13-й канал ИТВ: израильские таксисты отключаются от приложения Gett
Photo by Miriam Alster/Flash90

Корреспондент 13-го телеканала ("Решет") Хен Зандер обратила внимание на то, что в последние недели стало сложнее с помощью мобильного приложения Gett заказать такси, и решила разобраться, почему это происходит.

В сюжете, вышедшем в эфир в понедельник, 23 мая, говорится о том, что поиск свободного такси с помощью мобильного приложения Gett, который занимал раньше одну-две минуты, теперь может растянуться надолго и нет гарантии, что после долгого ожидания клиент не получит сообщение, что свободных машин нет.

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Хен Зандер утверждает, что это связано с тем, что водители такси массово отключаются от приложения Gett после того, как компания в очередной раз подняла цены за право пользоваться приложением. Водители, с которыми говорила журналистка, рассказывали о том, что "поборы" сделали их работу нерентабельной.

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В сюжете также говорилось о том, что водители, продолжающие работать с сервисом Gett, очень часто отказываются от невыгодных для них поездок, а, если пассажир торопится, то часто запрашивают цену сверх тарифа.

По данным телеканала, удалив приложение Gett, часть водителей вернулись к сотрудничеству со станциями такси, другие – по старинке ищут "голосующих" на дороге клиентов.

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Вместе с тем, телеканал привел ответ, полученный от Gett, из которого следует, что в компании не замечают возникшей проблемы, говорят о возросшем спросе на ее услуги, и о высоких стандартах, которых придерживаются в компании.

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